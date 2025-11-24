Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Клати ли се столът на Одед Каташ в Макаби Тел Авив?

  • 24 ное 2025 | 16:28
  • 99
  • 0
Старши треньорът на Макаби Тел Авив Одед Каташ може да загуби поста си при следваща загуба на израелския тим. Макаби излиза като домакин срещу италианския Олимпия Милано в сръбската столица Белград в поредния си двубой от Евролигата на 26 ноември (сряда).

В неделя грандът от Тел Авив победи Апоел Холон в израелския шампионат, но въпреки това след мача шефовете на клуба са се събрали за среща.

"Не коментирам слухове", заяви Каташ на пресконференцията след двубоя, избягвайки да отговори на запитване за спекулациите за негово предстоящо уволнение.

Макаби заема предпоследното 19-о място във временното класиране в Евролигата с 3 победи и 9 загуби, а със същия баланс е и последният АСВЕЛ Лион-Вильорбан.

Снимки: Imago

