Клати ли се столът на Одед Каташ в Макаби Тел Авив?

Старши треньорът на Макаби Тел Авив Одед Каташ може да загуби поста си при следваща загуба на израелския тим. Макаби излиза като домакин срещу италианския Олимпия Милано в сръбската столица Белград в поредния си двубой от Евролигата на 26 ноември (сряда).

В неделя грандът от Тел Авив победи Апоел Холон в израелския шампионат, но въпреки това след мача шефовете на клуба са се събрали за среща.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

"Не коментирам слухове", заяви Каташ на пресконференцията след двубоя, избягвайки да отговори на запитване за спекулациите за негово предстоящо уволнение.

Макаби заема предпоследното 19-о място във временното класиране в Евролигата с 3 победи и 9 загуби, а със същия баланс е и последният АСВЕЛ Лион-Вильорбан.

Следвай ни:

Снимки: Imago