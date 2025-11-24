Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Спечелихме с големи мъки

Николай Желязков: Спечелихме с големи мъки

  • 24 ное 2025 | 16:15
  • 203
  • 0
Николай Желязков: Спечелихме с големи мъки

Шампионът на България Левски София надделя над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:2 гейма в среща от пети кръг на Супер Волей.

Старши треньорът на "сините" Николай Желязков заяви след мача, че състезателите му са спечелили мача с големи мъки, и, че отдава грешките на нарушения тренировъчен процес.

"Не смятам, че започнахме добре в този мач, допуснахме много грешки. Мачът можеше да има по-различно изражение, поизнерви се след това, но въпреки всички трудности, успяхме да го спечелим с големи мъки."

Левски с измъчен обрат срещу Берое в Стара Загора
Левски с измъчен обрат срещу Берое в Стара Загора

"Ритъм "сряда-събота/неделя" по два мача на седмица, във формацията, в която сме в момента, е убийствен и е трудно да продължаваме така. Проблемът е, че поради доста медицински проблеми, както и сгъстения график и тренировъчният процес ни е доста нарушен. Естествени неща са. Направихме доста грешки, но всичко това го отдавам на това, че реално не можем да тренираме добре, няма как да се подготвим добре. Спестяваме се поради проблеми тук и там. Що се отнася до малките - един ден ще играят добре, един ден не. Докато един ден заиграят по-добре."

"За мен статистически и исторически факти нямат никаква стойност. Това, което мога да кажа за Лас Палмас, е, че имат два състава - с единия играят в първенството, с другия - в Европа. Така че те имат 14 състезатели, на високо ниво, изключително силни състезатели. Ще бъде изключително трудно, да не се залъгваме. Чака ни много тежък мач. Как ще се възстановим след тези пет гейма, играем след три дни, не знам", завърши Желязков.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 4110
  • 1
Теди Салпаров: Трябва да стана министър на спорта, за да дадат възможност на ЦСКА да си построи зала

Теди Салпаров: Трябва да стана министър на спорта, за да дадат възможност на ЦСКА да си построи зала

  • 24 ное 2025 | 13:21
  • 5479
  • 14
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 7507
  • 4
Рожденикът Мони Николов е MVP на 8-ия кръг и №1 в дербито на Русия

Рожденикът Мони Николов е MVP на 8-ия кръг и №1 в дербито на Русия

  • 24 ное 2025 | 10:29
  • 8259
  • 8
Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова загуба в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова загуба в Полша

  • 23 ное 2025 | 23:58
  • 1057
  • 0
Страхотен Алекс Грозданов с 20 точки и MVP, Богданка с нова победа в Полша

Страхотен Алекс Грозданов с 20 точки и MVP, Богданка с нова победа в Полша

  • 23 ное 2025 | 23:36
  • 4085
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 30540
  • 8
11-те на Ботев (Враца) и Славия

11-те на Ботев (Враца) и Славия

  • 24 ное 2025 | 16:23
  • 692
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 20264
  • 55
Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

  • 24 ное 2025 | 15:04
  • 3650
  • 6
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 7507
  • 4
Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 4110
  • 1