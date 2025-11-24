Николай Желязков: Спечелихме с големи мъки

Шампионът на България Левски София надделя над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:2 гейма в среща от пети кръг на Супер Волей.

Старши треньорът на "сините" Николай Желязков заяви след мача, че състезателите му са спечелили мача с големи мъки, и, че отдава грешките на нарушения тренировъчен процес.

"Не смятам, че започнахме добре в този мач, допуснахме много грешки. Мачът можеше да има по-различно изражение, поизнерви се след това, но въпреки всички трудности, успяхме да го спечелим с големи мъки."

"Ритъм "сряда-събота/неделя" по два мача на седмица, във формацията, в която сме в момента, е убийствен и е трудно да продължаваме така. Проблемът е, че поради доста медицински проблеми, както и сгъстения график и тренировъчният процес ни е доста нарушен. Естествени неща са. Направихме доста грешки, но всичко това го отдавам на това, че реално не можем да тренираме добре, няма как да се подготвим добре. Спестяваме се поради проблеми тук и там. Що се отнася до малките - един ден ще играят добре, един ден не. Докато един ден заиграят по-добре."

"За мен статистически и исторически факти нямат никаква стойност. Това, което мога да кажа за Лас Палмас, е, че имат два състава - с единия играят в първенството, с другия - в Европа. Така че те имат 14 състезатели, на високо ниво, изключително силни състезатели. Ще бъде изключително трудно, да не се залъгваме. Чака ни много тежък мач. Как ще се възстановим след тези пет гейма, играем след три дни, не знам", завърши Желязков.