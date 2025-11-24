Мирослав Живков: Не успяхме да реализираме спечелени точки

Берое 2016 (Стара Загора) отстъпи на Левски София с 2:3 гейма в среща от пети кръг на Супер Волей.

Старши треньорът на старозагорци Мирослав Живков заяви след срещата, че състезателите му не са успели да реализират спечелени точки поради прибързани решения. Както, и, че трябва да работят върху представянето си в атака.

"Поздравления и за двата отбора - смятам, че стана един стойностен мач. Истината е, че играхме много добре като организация. Да играем толкова добре на контраатака, това говори за една много добра организация, за една подготовка на мача. Истината е, че не успяхме да направим нашите моменти - ако мога да бъда взискателен към моя отбор, това е в ситуациите, които бяха спечелени, когато топката беше в нашето игрище. Смятам, че трябваше да обработваме топката малко по-добре, трябваше да бъдем малко по-категорични. В много важни моменти прибързахме, имаше няколко ситуации, в които играта, организацията ни свърши работа. В прибързани решения да натиснем на блок, не успяхме да реализираме спечелени точки. Трябва да се потрудим в атака. Трябва да се постараем още малко като сайдаут, да дадем ефективност. Мисля, че сервисът ни продължава да работи напред, организацията ни на блок работи до някаква степен, но не е така, както ми се иска на мен. Смятам, че има какво да направим в тази посока.

Поздравления за момчетата, защото се бориха, защото това бе една много напрегната седмица, дълги пътувания, мачове в Европа, много сгъстена програма, малко време за тренировка. Играем все още без Бентахер. Иска ми се още утре да може да е с нас, но трябва да му издадат документ. Всичко е готово, трябва да се парафират нещата, за да дойде. Но това може да отнеме много време, нещата стават много бавно. Това малко нарушава тренировъчния ни процес - правим хубави неща на тренировка, но това, което правим на тренировка, това трябва да показваме и на мач. Реално погледнато, тези проценти ги държим на тренировка и това нещо трябва да го променим първо на тренировка, което е комплексно като взаимодействие "разпределител-нападатели", физически усилия, моментна форма, и накрая се стига до класа. Моите момчета направиха страхотни неща, държаха се като отбор, играхме като отбор и трябва да бъдем много взискателни към това, което не направихме, защото категорично не направихме неща, които можеха да ни доведат до крайния резултат", завърши Живков.