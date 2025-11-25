13-ият кръг на Евролигата започва с балканско дерби и още 5 двубоя

Евролигата продължава тази вечер с шест мача от 13-ия кръг. В най-интересния двубой от програмата за днес Апоел Тел Авив посреща в "Арена Ботевград" испанския гранд Реал Мадрид от 20:00 часа.

В най-ранната среща Дубай приема Париж от 18:00 часа българско време. В 19:45 часа Фенербахче излиза срещу Виртус Болоня в Истанбул, а от 20:00 ч. Жалгирис е домакин на Баскония в Кануса.

В 21:15 ч. Панатинайкос посреща в Атина Партизан в балканско дерби, а в най-късния двубой, от 21:30 ч., един срещу друг се изправят в "Роиг Арена" Валенсия и Байерн Мюнхен.