Двама се завръщат за Панатинайкос преди мача с Партизан

  • 24 ное 2025 | 15:59
  • 194
  • 0
Панатинайкос ще се изправи срещу Партизан във вторник в Telekom Center Athens за 13-ия кръг на Евролигата. „Зелените“ са в серия от три поредни победи срещу Париж, Реал Мадрид и Дубай и искат да продължат с позитивните резултати, за да достигнат баланс от 9-4.

На тренировката преди мача със сръбския отбор участваха Василис Толиопулос и Хуанчо Ернангомес, които страдаха от контузии.

Партизан пък отива в Атина с товара на 6 загуби от последните си 7 срещи в Евролигата.

Снимки: Imago

