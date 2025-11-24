Двама се завръщат за Панатинайкос преди мача с Партизан

Панатинайкос ще се изправи срещу Партизан във вторник в Telekom Center Athens за 13-ия кръг на Евролигата. „Зелените“ са в серия от три поредни победи срещу Париж, Реал Мадрид и Дубай и искат да продължат с позитивните резултати, за да достигнат баланс от 9-4.
На тренировката преди мача със сръбския отбор участваха Василис Толиопулос и Хуанчо Ернангомес, които страдаха от контузии.
Партизан пък отива в Атина с товара на 6 загуби от последните си 7 срещи в Евролигата.
Снимки: Imago