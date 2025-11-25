Популярни
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
Играещият у нас домакинските си мачове от Евролигата Апоел Тел Авив се изправя срещу Реал Мадрид в двубой от 13-ия кръг на елитната надпревара. Този път мястото на вълнуващия сблъсък ще бъде "Арена Ботевград". Мачът започва в 20:00 часа.

Израелският тим е едноличен лидер в класирането на Евролигата с 9 победи и 3 загуби. Реал Мадрид пък е 10-и с 6 успеха и 6 поражения дотук.

Апоел вече имаше няколко домакински срещи от турнира в "Арена София", а във вторник ще дебютира официално и в "Арена Ботевград", където през лятото изигра приятелски срещи. Интересно за отбелязване е, че първият мач на тима в родната столица бе срещу другия испански гранд - Барселона.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

"Лос бланкос" имат само една победа като гост през сезона в Евролигата и интересното е, че я постигнаха в дербито с Барселона.

Наставникът на Апоел Димитрис Итудис не може да разчита на възстановяващите се от травми Бруно Кабокло, Ям Мадар и Томер Гинат. Алекс Лен пък е под въпрос за мадридчани.

Снимки: Sportal.bg

