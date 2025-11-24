Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Ботев (Враца). В нея, след контузия, се завръща Жордан Варела.

С различни проблеми обаче са Денислав Александров, Диего Фераресо, Илиян Стефанов и Георги Шопов.

Интересен сблъсък във Враца

За първи път в групата през този сезон попадна голмайсторът на втория отбор Любомир Костов. Мачът на стадион "Христо Ботев" от 16-ия кръг на efbet Лига е днес от 17:30 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Иван Андонов, Тони Чунг, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Исак Соле, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Момо Досо, Владимир Медвед, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Любомир Костов.