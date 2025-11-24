Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

Популярни
  24 ное 2025
Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Ботев (Враца). В нея, след контузия, се завръща Жордан Варела.

С различни проблеми обаче са Денислав Александров, Диего Фераресо, Илиян Стефанов и Георги Шопов

За първи път в групата през този сезон попадна голмайсторът на втория отбор Любомир Костов. Мачът на стадион "Христо Ботев" от 16-ия кръг на efbet Лига е днес от 17:30 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Иван Андонов, Тони Чунг, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Исак Соле, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Момо Досо, Владимир Медвед, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Любомир Костов.

