Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 192
  • 0
Интересен сблъсък във Враца

Ботев (Враца) приема Славия в среща от 16-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион „Христо Ботев“ започва в 17:30 ч.

Врачанският тим заема седмото място в класирането с 21 точки, докато столичани са десети и имат 18 пункта.

Главен арбитър на двубоя ще бъде Валентин Железов, подпомаган от Станимир Илков и Владимир Шавов. Четвърти съдия е Станимир Тренчев, а системата ВАР ще бъде поверена на Димитър Димитров и Християна Гутева.

Историята на сблъсъците между двата отбора показва 26 успеха за Ботев, 14 равенства и 34 поражения, при голова разлика 101:115. На собствен терен врачани са по-убедителни – имат 22 победи, 7 равенства и 9 загуби срещу Славия.

В първата им среща през сезона Ботев изпусна победата на „Овча купел“, след като поведе с 2:0, но допусна равенство 2:2.

Тогава и двата отбора завършиха с по един червен картон. През последните години Славия често се превръща в своеобразен показател за формата на врачани и нередки са случаите, в които резултатите срещу „белите“ са помагали на отбора в битката за оставане в елита.

