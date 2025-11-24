Двама слависти гледаха ЦСКА

Двама футболисти на Славия - Кристиян Стоянов и Роберто Райчев, присъстваха на Националния стадион "Васил Левски" за съботната среща между ЦСКА и Ботев (Пловдив), съобщават "Тема Спорт". Както е известно, през лятото 22-годишният Стоянов, известен в "Овча купел" като Новия Балъков, беше активно свързван с трансфер при "червените".

Роби, който е син на някогашния халф на "белите" Илия Илиев, също е в радара на клуба от Борисовата градина. Припомняме, че през лятото "армейците" отправиха запитване за друг играч на "белите" - Кристиян Балов.