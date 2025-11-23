Популярни
  Sportal.bg
  Гьозтепе
  Гьозтепе на Мъри Стоилов не успя да спечели срещу Коджаелиспор в мач с два отменени червени картона

Гьозтепе на Мъри Стоилов не успя да спечели срещу Коджаелиспор в мач с два отменени червени картона

  • 23 ное 2025 | 16:01
  • 3597
  • 4
Гьозтепе на Мъри Стоилов не успя да спечели срещу Коджаелиспор в мач с два отменени червени картона

Гьозтепе на Мъри Стоилов завърши наравно 0:0 в местното дерби с Коджаелиспор в мач от 13-ия кръг на Суперлигата. Най-интересната част на двубоя дойде в самия край на първата част, когато реферът на двубоя отмени два червени картона, по един за всеки от двата отбора. Цялостно двата тима изиграха доста постен мач почти без голови положения.

Само в рамките на първите десетина минути двата тима си размениха по една по-интересна ситуация, но двамата вратари се отличиха с хубави спасявания. Постепенно обаче срещата се изпълни с повече твърди единоборства и по-малко футбол. Така се стигна до края на първата част, когато централният бранител на Коджаелиспор Ботонг Балог получи директен червен картон за абсолютно необмислено нарушение срещу Хуан в средата на терена. Впоследствие обаче ВАР привика рефера, който отмени това решение след преглед на монитор. Тази ситуация ескалира напрежението на терена още повече и в добавеното време настана сериозен хаос на терена. Това доведе до сблъсък между Денис и Кейта след нарушение на Мироши. Съдията Али Йълмаз веднага отново реши да изгони японеца, но отново само в рамките на няколко минути получи сигнал да прегледа повторно положението и отново се стигна до отмяна на червения картон.

След почивката срещата беше още по-безинтересна и предложи единствено повече физически единоборства, но твърде малко футбол и опасни положения пред която и да е от двете врати. С това равенство Гьозтепе на Мъри Стоилов записа трети пореден мач без поражение и със своите 23 точки е на четвърто място в класирането. От своя страна Коджаелиспор, които също са в добра форма и имат само една загуба в последните си пет срещи в първенството, са девети.

