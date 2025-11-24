Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  Рекорден 15-и максимален брейк през сезона

  • 24 ное 2025 | 13:12
  • 148
  • 0
Лиам Пълън записа първия максимален брейк от 147 точки в кариерата си по време на победата си с 6-1 над Кейлън Пател в квалификациите за Шампионата на Обединенот кралство, с което общият брой максимални брейкове през сезона в тура достигна рекордните 15.

Перфектният брейк дойде в шестия фрейм на мача и го поставя в битката за наградата от 15 000 паунда за най-висока точкова серия. Той също така ще прибере огромен бонус от 147 000 паунда, ако направи още един максимален брейк по време на някое от трите събития от "Тройната корона" този сезон.

Рони О’Съливан спечели тази награда на Мастърса в Саудитска Арабия, като направи два максимума срещу Крис Уейклин.

Това е 232-рият максимален брейк в историята на снукъра.

