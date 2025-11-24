Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

Джорджия Хънтър Бел прекарва близо седем години в успешна кариера в сферата на киберсигурността, след като първоначално се оттегля от атлетиката в началото на двадесетте си години. Времето ѝ като студентка в Калифорния е белязано от контузии, причинени от интензивен тренировъчен режим, включващ бягане между 50 и 70 мили седмично.

Въпреки че сега Джорджия Хънтър Бел е намерила тренировъчна програма, която работи за нея, тя не съжалява за времето си в американската колежанска система.

"Костите ми буквално се чупеха“, спомня си тя в интервю за Telegraph. "Непрекъснато получавах стрес фрактури, които се появяваха от прекалено голямото натоварване. Сега правя около 35 мили седмично и много колоездене. Така получавам интензивността, но без същото въздействие върху тялото ми.“

"Ти си бизнес сделка. Заради това те искат да се състезаваш и може да бъде наистина трудно, ако си контузен. Но в същото време, ако в бъдеще имам дете и то получи стипендия, бих му казала да отиде, ако програмата и треньорът са подходящи.“

След като завършва, Джорджия Хънтър Бел решава, че е време да се "присъедини към реалния свят“, като започва работа в сферата на продажбите в киберсигурността в Сан Франциско, а по-късно и в Лондон.

Въпреки натоварената си корпоративна роля, атлетът в нея никога не изчезва и тя поддържа строг тренировъчен график. Нейният режим често включвал двучасово каране на колело около Уолтън на Темза на зазоряване, пълен работен ден в офиса и вечерна тренировка на пистата в Батърси.

"В Лондон има силна култура на съчетаване на работата с тренировките и така се запалих“, казва тя. "Харесваше ми, но беше изморително.“

Преходът на Джорджия Хънтър Бел към статут на професионален спортист на пълен работен ден през последните 18 месеца ѝ позволява да възприеме строгия режим на своите конкуренти.

"Състезавах се срещу атлети, които спяха по два часа всеки ден, ходеха на физиотерапия и във фитнеса – неща, които аз не правех“, обяснява тя. "Най-накрая успях да правя и аз същото.“

Въпреки спортните си успехи, страстта на Джорджия Хънтър Бел към киберсигурността остава силна и тя не изключва завръщане в тази сфера в бъдеще.

"Това беше наистина страхотна работа“, спомня си тя. "Харесваше ми, но балансирането между двете беше просто тежък труд. Имаше месечни квоти и ако не постигнеш целите си в продажбите, можеше да те уволнят.“

Двойните изисквания на работа под високо напрежение и интензивни тренировки оказват своето влияние. "Наистина се изтощавах до краен предел“, признава Бел.

"Знаех, че е неустойчиво. Виждам се да се върна към това по някакъв начин; просто не знам кога. Все още слушам подкасти за киберсигурност, следя новините и имам много приятели в този свят.“

Засега обаче бягането е единственият фокус на Джорджия Хънтър Бел. На въпроса как би реагирала, ако някой на първия ѝ Bushy Parkrun ѝ беше предсказал, че ще стане световна и олимпийска медалистка, тя се усмихва. "Бих казала: "Не ти вярвам“.“

В момента Джорджия Хънтър Бел вярва, че най-добрите ѝ години тепърва предстоят и остава оптимист за своя потенциал.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages