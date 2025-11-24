Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

  • 24 ное 2025 | 12:14
  • 1169
  • 1
Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

Джорджия Хънтър Бел прекарва близо седем години в успешна кариера в сферата на киберсигурността, след като първоначално се оттегля от атлетиката в началото на двадесетте си години. Времето ѝ като студентка в Калифорния е белязано от контузии, причинени от интензивен тренировъчен режим, включващ бягане между 50 и 70 мили седмично.

Въпреки че сега Джорджия Хънтър Бел е намерила тренировъчна програма, която работи за нея, тя не съжалява за времето си в американската колежанска система.

"Костите ми буквално се чупеха“, спомня си тя в интервю за Telegraph. "Непрекъснато получавах стрес фрактури, които се появяваха от прекалено голямото натоварване. Сега правя около 35 мили седмично и много колоездене. Така получавам интензивността, но без същото въздействие върху тялото ми.“

"Ти си бизнес сделка. Заради това те искат да се състезаваш и може да бъде наистина трудно, ако си контузен. Но в същото време, ако в бъдеще имам дете и то получи стипендия, бих му казала да отиде, ако програмата и треньорът са подходящи.“

След като завършва, Джорджия Хънтър Бел решава, че е време да се "присъедини към реалния свят“, като започва работа в сферата на продажбите в киберсигурността в Сан Франциско, а по-късно и в Лондон.

Въпреки натоварената си корпоративна роля, атлетът в нея никога не изчезва и тя поддържа строг тренировъчен график. Нейният режим често включвал двучасово каране на колело около Уолтън на Темза на зазоряване, пълен работен ден в офиса и вечерна тренировка на пистата в Батърси.

"В Лондон има силна култура на съчетаване на работата с тренировките и така се запалих“, казва тя. "Харесваше ми, но беше изморително.“

Преходът на Джорджия Хънтър Бел към статут на професионален спортист на пълен работен ден през последните 18 месеца ѝ позволява да възприеме строгия режим на своите конкуренти.

"Състезавах се срещу атлети, които спяха по два часа всеки ден, ходеха на физиотерапия и във фитнеса – неща, които аз не правех“, обяснява тя. "Най-накрая успях да правя и аз същото.“

Въпреки спортните си успехи, страстта на Джорджия Хънтър Бел към киберсигурността остава силна и тя не изключва завръщане в тази сфера в бъдеще.

"Това беше наистина страхотна работа“, спомня си тя. "Харесваше ми, но балансирането между двете беше просто тежък труд. Имаше месечни квоти и ако не постигнеш целите си в продажбите, можеше да те уволнят.“

Двойните изисквания на работа под високо напрежение и интензивни тренировки оказват своето влияние. "Наистина се изтощавах до краен предел“, признава Бел.

"Знаех, че е неустойчиво. Виждам се да се върна към това по някакъв начин; просто не знам кога. Все още слушам подкасти за киберсигурност, следя новините и имам много приятели в този свят.“

Засега обаче бягането е единственият фокус на Джорджия Хънтър Бел. На въпроса как би реагирала, ако някой на първия ѝ Bushy Parkrun ѝ беше предсказал, че ще стане световна и олимпийска медалистка, тя се усмихва. "Бих казала: "Не ти вярвам“.“

В момента Джорджия Хънтър Бел вярва, че най-добрите ѝ години тепърва предстоят и остава оптимист за своя потенциал.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Челимо Мели с победно завръщане на маратона в Инчон

Челимо Мели с победно завръщане на маратона в Инчон

  • 23 ное 2025 | 15:24
  • 677
  • 0
Девора Аврамова с второ място на полумаратона в Белград

Девора Аврамова с второ място на полумаратона в Белград

  • 23 ное 2025 | 13:59
  • 3947
  • 3
Европейският шампион до 23 г. Мегиер триумфира на полския шампионат по крос-кънтри

Европейският шампион до 23 г. Мегиер триумфира на полския шампионат по крос-кънтри

  • 23 ное 2025 | 13:42
  • 606
  • 0
Тьогерсен спечели титлата на Дания по крос-кънтри по пътя към Лагоа 2025

Тьогерсен спечели титлата на Дания по крос-кънтри по пътя към Лагоа 2025

  • 23 ное 2025 | 13:22
  • 554
  • 0
Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

  • 23 ное 2025 | 13:16
  • 406
  • 0
Фицджералд триумфира в Ливърпул и остава в битката за защита на титлата си в Лагоа

Фицджералд триумфира в Ливърпул и остава в битката за защита на титлата си в Лагоа

  • 22 ное 2025 | 16:58
  • 661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 4983
  • 13
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 3880
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 253
  • 0
ЦСКА 1948 забрави що е гол

ЦСКА 1948 забрави що е гол

  • 24 ное 2025 | 12:03
  • 3042
  • 5
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4537
  • 18
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 9377
  • 7