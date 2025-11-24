Оманяла разкри защо се завърна при стария си треньор

Фърдинанд Оманяла хвърли повече светлина върху причините да се върне при предишния си треньор Дънкан Айемба след изтичането на договора му с Джефри Кимани.

Пътят на Оманяла към върха като най-бързия спринтьор в Африка беше тясно свързан с Дънкан Айемба. Дългогодишният му ментор го ръководеше от ранните му години в спринта до постигането на африканския рекорд на 100 метра от 9.77 секунди през 2021 г.

Смяташе се, че Айемба разбира отлично биомеханиката на Оманяла и е видял потенциала му. Въпреки това, след период на колебливи резултати и разочароващо представяне на Световното първенство в Будапеща през 2023 г., Оманяла потърси промяна.

Това доведе до смел ход в края на 2023 г., когато той привлече услугите на известния треньор по силова и кондиционна подготовка Джефри Кимани. Партньорството им беше договорно и трябваше да продължи до Световното първенство през 2025 г.

Въпреки няколко силни представяния, резултатите под ръководството на Джефри Кимани не отговаряха постоянно на очакванията, като Оманяла не успяваше редовно да слезе под границата от 10 секунди през сезон 2025.

Мениджмънтът и спонсорите на Оманяла решиха да се разделят с Джефри Кимани. Самият Оманяла обяви решението си да се събере отново с Дънкан Айемба за сезон 2026.

В интервю за Kenya Sports Оманяла обясни, че той и екипът му са избрали различна посока, след като споразумението му с Джефри Кимани е приключило.

Той вярва, че треньорът Дънкан Айемба предлага прозрение, което според него липсва на Джефри Кимани. Оманяла добави, че въпреки решението си да се събере отново с Айемба, той все още цени приноса на Кимани.

Най-бързият мъж на Африка също така си спомни с добро за двете им години заедно, отбелязвайки, че подобни промени са част от леката атлетика и спорта като цяло.

"Направихме промяна. Работя с голям екип и когато договорът ми с треньора Ким приключи, решихме да направим промяна, защото сметнахме, че Дън знае нещо, което ни липсваше“, каза Оманяла.

"Затова решихме да се върнем и да работим с Дън. Ким беше добър треньор и си прекарахме страхотно заедно. Такава е природата на леката атлетика и на всеки друг спорт, но аз ценя това, което постигнахме през двата сезона.“

Оманяла отбеляза, че предстоящите Игри на Британската общност остават ясна цел и си припомни как в началото на сезона си е казал, че възнамерява да защити титлата, особено след като нито един атлет не я е печелил два пъти.

Той добави, че нововъведеният Световен шампионат Ultimate е основният му фокус, тъй като се надява да влезе в историята, оставяйки следа в първото му издание.

Оманяла също спомена, че се стреми към успех в Диамантената лига и в зала, признавайки, че пропускането на сезона в зала през 2025 г. е било сериозен неуспех.

"Разбира се, Игрите на Британската общност са на дневен ред и когато започнахме този сезон, си казах, че трябва да защитим титлата. Не мисля, че има някой, който я е печелил два пъти, така че това е целта ни“, добави Оманяла.

"Ultimate Championships е нашата основна цел и искаме да оставим името си на този камък, на първия по рода си шампионат, да бъдем част от него и да спечелим нещо. Целим се в Диамантената лига и в състезанията на закрито, и знам, че пропускането на тура в зала беше удар, така че догодина ще участваме.“

С доверения си треньор отново в своя ъгъл и с обновено чувство за цел, Фердинанд Оманяла се подготвя за голямо завръщане през 2026 г.

Решението му да се върне при Дънкан Айемба бележи както завръщане у дома, така и стратегическо пренастройване, докато той насочва погледа си към пренаписване на историята на Игрите на Британската общност и към силно представяне на световната сцена.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages