Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Теодор Салпаров гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

  • 24 ное 2025 | 10:35
  • 164
  • 0
Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

Брайън Фей и Фиона Еверард спечелиха титлите при мъжете и жените на калния терен в Дери по време на ирландския шампионат по крос-кънтри в неделя, с което си осигуриха участие на Европейското първенство в Лагоа на 14 декември.

При мъжете се разрази оспорвана битка на 7,5-километровото трасе между Фей, трикратния европейски медалист в крос-кънтри Ник Григс и Кормак Далтън, който завърши осми при мъжете на Европейското първенство в Брюксел през 2023 г.

В изтощителното състезание Фей запази сили за финалната права и успя да се откъсне, за да спечели с време 25:13. Григс остана на две секунди зад него, а Далтън финишира трети, на още една секунда разлика, за да вземе бронзовия медал.

"Щом усетих финалната линия, просто се хвърлих напред“, заяви Фей, който е и национален рекордьор на Ирландия на 5000 метра. "Преди седем или осем години, мисля, че беше през 2018 или 2019 г., бях втори при юношите.“

"Случи се същото: излязох от завоя и просто се превъзбудих, като елен, заслепен от фарове. Толкова съм щастлив! След второ, четвърто, пето място през годините... толкова е хубаво най-накрая да спечеля.“

С поглед към Лагоа, където ще участва за седми път на Европейско първенство по крос-кънтри, той добави: "През последните няколко години изпращахме много силни отбори при мъжете, но все оставахме на крачка от медалите.“

"Чувствам, че тази година наистина можем да се опитаме да се преборим за отборен медал. Мисля, че можем да вкараме трима състезатели в топ 12, дори в топ 10. Така че вярвам, че можем да го постигнем.“

Като утеха за Григс остана ирландската титла при състезателите под 23 години. След като спечели сребро до 23 г. и бронз и сребро до 20 г. на предишните три европейски първенства SPAR, той също ще се отправи към Португалия с оптимизъм.

Шампионката от 2023 г. Фиона Еверард си върна титлата при жените с впечатляващо бягане от самото начало. След финала 27-годишната атлетка сподели: "Преди две години знаех, че класирането за отбора ще е бонус, а победата – още повече. Просто не го очаквах тогава. Този сезон наистина го исках, с цел да спечеля. Обожавам тези условия. Обичам калта; знаех, че ще ми пасне. Бях тихомълком уверена на това трасе.“

Тя успя да задържи силна група съпернички зад гърба си по 7,5-километровото трасе, финиширайки за 26:49. Найм Алън остана втора с 15 секунди изоставане, а Даниел Донеган зае третото място с време 27:10.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Челимо Мели с победно завръщане на маратона в Инчон

Челимо Мели с победно завръщане на маратона в Инчон

  • 23 ное 2025 | 15:24
  • 674
  • 0
Девора Аврамова с второ място на полумаратона в Белград

Девора Аврамова с второ място на полумаратона в Белград

  • 23 ное 2025 | 13:59
  • 3934
  • 3
Европейският шампион до 23 г. Мегиер триумфира на полския шампионат по крос-кънтри

Европейският шампион до 23 г. Мегиер триумфира на полския шампионат по крос-кънтри

  • 23 ное 2025 | 13:42
  • 604
  • 0
Тьогерсен спечели титлата на Дания по крос-кънтри по пътя към Лагоа 2025

Тьогерсен спечели титлата на Дания по крос-кънтри по пътя към Лагоа 2025

  • 23 ное 2025 | 13:22
  • 552
  • 0
Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

  • 23 ное 2025 | 13:16
  • 402
  • 0
Фицджералд триумфира в Ливърпул и остава в битката за защита на титлата си в Лагоа

Фицджералд триумфира в Ливърпул и остава в битката за защита на титлата си в Лагоа

  • 22 ное 2025 | 16:58
  • 659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 1592
  • 2
Берое остана без треньор

Берое остана без треньор

  • 24 ное 2025 | 10:58
  • 2133
  • 4
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 3437
  • 13
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 8423
  • 6
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 38766
  • 223
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 5821
  • 1