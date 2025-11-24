Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

Брайън Фей и Фиона Еверард спечелиха титлите при мъжете и жените на калния терен в Дери по време на ирландския шампионат по крос-кънтри в неделя, с което си осигуриха участие на Европейското първенство в Лагоа на 14 декември.

При мъжете се разрази оспорвана битка на 7,5-километровото трасе между Фей, трикратния европейски медалист в крос-кънтри Ник Григс и Кормак Далтън, който завърши осми при мъжете на Европейското първенство в Брюксел през 2023 г.

В изтощителното състезание Фей запази сили за финалната права и успя да се откъсне, за да спечели с време 25:13. Григс остана на две секунди зад него, а Далтън финишира трети, на още една секунда разлика, за да вземе бронзовия медал.

"Щом усетих финалната линия, просто се хвърлих напред“, заяви Фей, който е и национален рекордьор на Ирландия на 5000 метра. "Преди седем или осем години, мисля, че беше през 2018 или 2019 г., бях втори при юношите.“

"Случи се същото: излязох от завоя и просто се превъзбудих, като елен, заслепен от фарове. Толкова съм щастлив! След второ, четвърто, пето място през годините... толкова е хубаво най-накрая да спечеля.“

С поглед към Лагоа, където ще участва за седми път на Европейско първенство по крос-кънтри, той добави: "През последните няколко години изпращахме много силни отбори при мъжете, но все оставахме на крачка от медалите.“

"Чувствам, че тази година наистина можем да се опитаме да се преборим за отборен медал. Мисля, че можем да вкараме трима състезатели в топ 12, дори в топ 10. Така че вярвам, че можем да го постигнем.“

Като утеха за Григс остана ирландската титла при състезателите под 23 години. След като спечели сребро до 23 г. и бронз и сребро до 20 г. на предишните три европейски първенства SPAR, той също ще се отправи към Португалия с оптимизъм.

Шампионката от 2023 г. Фиона Еверард си върна титлата при жените с впечатляващо бягане от самото начало. След финала 27-годишната атлетка сподели: "Преди две години знаех, че класирането за отбора ще е бонус, а победата – още повече. Просто не го очаквах тогава. Този сезон наистина го исках, с цел да спечеля. Обожавам тези условия. Обичам калта; знаех, че ще ми пасне. Бях тихомълком уверена на това трасе.“

Тя успя да задържи силна група съпернички зад гърба си по 7,5-километровото трасе, финиширайки за 26:49. Найм Алън остана втора с 15 секунди изоставане, а Даниел Донеган зае третото място с време 27:10.

Следвай ни:

Снимки: Imago