Батоклети триумфира в Атапуерка от четвъртия опит, Кипсанг отново изпревари Квизера

Италианката Надя Батоклети спечели състезанието по крос-кънтри в Атапуерка при четвъртото си участие, докато кениецът Матю Кипсанг надделя над Родриг Квизера в мъжката надпревара от златния тур на Световната атлетика в неделя.

В състезанието при жените на дистанция 6.82 км защитаващата титлата си представителка на Казахстан Дейзи Джепкемей пое контрола още от самото начало. Тя поведе група от пет състезателки, в която бяха още Батоклети, кенийката Шийла Джебет, Меган Кийт от Великобритания и испанката Махида Мааюф.

Малко след третия километър 36-годишната испанка започна да изостава, но запази преднина пред група от свои сънароднички. В средата на дистанцията Кийт излезе начело, но Батоклети изглеждаше спокойна, движейки се плътно зад нея, следвана от Джепкемей и Джебет.

При последната обиколка, 2 км преди финала, водещият квартет вече имаше 24-секунден аванс пред Мааюф. Около 17-ата минута 20-годишната Джебет реши да ускори рязко, като единствено Батоклети успя да отговори на темпото ѝ, докато Джепкемей и Кийт изостанаха значително.

Джебет водеше малко повече от километър, преди 25-годишната италианка да предприеме решителната си атака на около 500 метра от финала. Тя се откъсна от кенийката с невероятна лекота и само за няколко крачки натрупа солидна преднина.

Батоклети пресече финалната линия без конкуренция с време 22:21, с 13 секунди пред Джебет. В оспорваната битка за третото място Джепкемей надделя над Кийт с няколко секунди, а Мааюф завърши пета.

"Победата ми може да е изглеждала лесна, но се чувствах замръзнала, а състезанието беше тежко заради студа и вятъра“, заяви Батоклети, световна сребърна медалистка на 10 000 м и бронзова на 5000 м от Токио тази година. "Това е четвъртото ми участие в Атапуерка и най-накрая успях да спечеля тук. Това ме прави изключително щастлива.“

В мъжката надпревара на 6.82 км испанецът Даниел Арсе, роден само на 30 км от Атапуерка, поведе самотно в началото, подкрепян от местната публика. Той водеше в продължение на 2.6 км, преди да бъде настигнат от групата на фаворитите, водена от Квизера, докато Кипсанг се движеше спокойно в средата на групата.

След сравнително бавна предпоследна обиколка, Квизера ускори темпото при звънеца за финалния тур. Смяната на скоростта му редуцира водещата група до шестима атлети, включително Кипсанг, Емил Хафашимана от Бурунди и испанското трио Тиери Ндикумвенайo, Саид Мечаал и националният рекордьор на 10 км Илиас Фифа.

Темпото на Квизера скоро даде резултат и един по един Хафашимана, Мечаал и Фифа не успяха да го поддържат. Триото Квизера, Кипсанг и Ндикумвенайo влезе в последния километър в редица, но последният загуби шансове за победа на около 350 метра от финала.

Квизера отчаяно се опитваше да се откъсне от Кипсанг в заключителните етапи, но кениецът успя да остане близо до представителя на Бурунди. В крайна сметка Кипсанг направи мощен финален спринт, за да изпревари Квизера, повтаряйки успеха си отпреди седмица в Сория. Така 30-годишният кениец остава непобеден в европейския си крос-кънтри тур с поредни победи в Кардиф, Сория и Атапуерка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages