Страхотен Алекс Грозданов с 20 точки и MVP, Богданка с нова победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха втора поредна и общо 5-а победа за сезона в местната ПлюсЛига.

Шампионите се наложиха доста трудно като гости на Барком Кажани (Лвов) с 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:20) в мач от 7-ия кръг, игран тази вечер пред около 2000 зрители.

Така Богданка е на 3-о място във временното класиране с 5 победи, 3 загуби и 16 точки. Следващата среща за Грозданов и компания ще бъде гостуването на Шлепск Малов (Сувалки), с националът Аспарух Аспарухов, от 9-ия кръг. Срещата е в събота (29 ноември) от 21,00 часа българско време.

Алекс Грозданов изигра страхотен мач за Богданка, стана най-полезен с 20 точки (6 блока! и 88% ефективност в атака - +15) и бе обявен за MVP на мача.

Кевин Сасак реализира още 16 точки (2 аса и 45% ефективност в атака - +11) за успеха.

За домакините от Барком Васил Тупчий (1 блок и 56% ефективност в атака - +11) и Лоренцо Поуп (1 блок, 2 аса, 48% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +10) приключиха с по 16 точки.

Снимки: plusliga.pl