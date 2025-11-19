Фантастичен Алекс Грозданов с 14 точки! Богданка се върна към победите

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) се завърнаха към победите.

Богданка се наложи като гост над Ястрежебски Венгел (Ястжембие-Здруй) с 3:1 (25:15, 26:28, 28:26, 25:17) в мач от 5-ия кръг на полската PlusLiga.

Алекс Грозданов и Богданка с трета поредна загуба в Полша

Алекс Грозданов изигра страхотен двубой и се отчете с 14 точки (3 аса, 2 блока, 53% ефективност в атака - +10).

Кевин Сасак заби 25 точки (1 ас, 4 блока, 54% ефективност в атака - +20).

Звездата Вилфредо Леон се отчете със 17 точки (2 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака, 37% перфектно и 52% позитивно посрещане - +13).

Bogdanka lepsza od Jastrzębskiego Węgla 🏐 pic.twitter.com/CAK2XpbRxm — Strefa Siatkówki (@StrefaSiatkowki) November 19, 2025

Миран Куюнджич (1 ас, 43% ефективност в атака, 24% перфектно и 44% позитивно посрещане - +1) и Лукаш Урсович (1 ас, 5 блока, 57% ефективност в атака - +12) реализираха по 13 точки за Ястрежебски Венгел.

ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ (ЯСТЖЕМБИЕ-ЗДРУЙ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 1:3 (15:25, 28:26, 26:28, 17:25)

ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Бенжамен Тонюти 2, Лукаш Качмарек 9, Миран Куюнджич 13, Никола Шершен 9, Лукаш Урсович 13, Матеуш Куфка - Адриан Сташевски-либеро (Адам Лоренц 2, Якуб Юрчик-либеро, Йордан Железчик 2, Джошуа Туанига, Михал Гиержот 10)

Старши треньор: АНДЖЕЙ КОВАЛ

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 25, Вилфредо Леон 17, Илир Ено 10, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 14, Финиън МакКарти 1 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 7, Якуб Вахник 1, Джаксън Йънг 1, Рафал Прокупчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.