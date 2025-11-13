ПАОК задържа руски национал

От ПАОК отговориха на спекулациите за евентуалното напускане на нападателя Фьодор Чалов през зимния трансферен прозорец. Руският национал ще продължи да бъде съотборник на Кирил Десподов в тима. 27-годишния играч няма да бъде слаган в трансферната листа.

„Информацията, че ПАОК повече няма да разчита на Фьодор Чалов и е готов да го пусне тази зима, е невярна“, казаха от пресслужбата на клуба пред SE.

Договорът на Чалов с ПАОК е до лятото на 2027 година. През този сезон нападателят е изиграл 17 мача, в които е отбелязал 3 гола и е направил 1 асистенция.

Следвай ни:

Снимки: Imago