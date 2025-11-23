Владо Николов: България трябва да се бори за F6 в Лигата на нациите и F4 на Европа

Волейболната легенда Владимир Николов представи своята автобиографична книга "Високо" в Културен дом НХК в Бургас. Залата посрещна бившия капитан на националния отбор с бурни аплодисменти, а на сцената той седна на диванчето заедно със своята дъщеря Дария. Събитието бе открито от Иван Станев - бивш разпределител, настоящ директор на волейболния клуб "Нефтохимик" и общински съветник.

"Изключително съм щастлив, че днес съм в Бургас и можем да се видим, тъй като въпреки неприятните ми спомени от контузията на Мони преди няколко месеца, мисля, че това, което бургаската публика даде на нашия национален отбор, е нещо, което ще се запомни за годините напред", каза Николов в началото на събитието.

Как се ражда „Високо“

Пред бургаската публика Николов разказа и за дългия път към създаването на книгата - идея, която той и съпругата му Мая са обсъждали от години, но така и не се е реализирала.

"Един прекрасен ден съдбата ме срещна със Захари Карабашлиев, който ми каза, че трябва да напиша книга. Отидох в неговия офис и там се запознах с Виолета Цветкова - човекът, който реално написа книгата, защото вътре са моите истории, но ги написа Виолета. Аз не съм писател и нямам претенции за това. Шегуваме се вкъщи, че сега обикалям България като млад писател, а всъщност нито съм млад, нито съм писател… ама продавам книги", разказа с усмивка Николов.

"Когато нямаш избор, просто продължаваш напред"

Николов се върна назад към младостта си и трудностите през 90-те години, които описва като определящи за характера му: "През 90-те години нямахме ток, вода, захар, бензин… Това "нямане" беше, от една страна, много трудно, от друга - по-лесно, защото нямахме избор. Сега един млад човек, ако не го мързи, може да изкарва пари, достатъчни за добър живот. Питат ме как не съм се отказал, не ми ли е било трудно. Ами, трудно ми беше. Но за мен отказването не е било опция. Когато нямаш избор, просто продължаваш напред".

За волейбола, синовете му и драмите на големите мачове

На въпрос какво е да гледаш децата си да жънат успехи, Николов откровено призна, че "в по-голямата част от времето е напрегнато, а в по-малка - удоволствие".

Той коментира и домакинството на Бургас на Волейболната Лига на нациите през юни, като не скри, че националният отбор е бил на прага на голямо постижение: "В Бургас най-вероятно щяхме да играем на финали и чудото можеше да се случи по-рано. Ние не загубихме мача срещу Турция заради контузията на Мони. Загубихме, защото след това Алекс си загуби главата - играеше, ама не играеше. Щяхме да се класираме на финалите, но не бяхме готови".

Легендата анализира и Световното първенство, на което България се класира на историческото второ място: "Въпреки че сме много щастливи от резултата, има поне пет отбора, които са по-силни от нас - Италия, Франция, Полша, Бразилия и Япония. И Русия може да е по-добра. Определено имахме късмет".

Николов припомни и някои от най-напрегнатите моменти от Световното първенство, когато българите стигнаха до историческия финал. Той посочи, че макар успехът да е плод на много труд, не е минало и без доза шанс: "В тайбрека срещу Словения решаващ се оказа онзи фамозен видеочек, който Бленджини поиска в точния момент и който ни помогна да обърнем резултата.

Срещу САЩ в четвъртфинала имаше още две ситуации. В първата Мони и Алекс Грозданов се сблъскаха, топката се отклони и падна в игрището на американците. Малко след това Габи Гарсия и Майк Кристенсон - играчи от най-висока класа, които почти никога не се сблъскват - направиха същото, и топката отново се озова в тяхното поле.

Това е късмет. Но за да не си мислите, че само с късмет се стига дотам - за да го докараме до тайбрек срещу САЩ на четвъртфинал на Световно първенство, стои огромна работа. Бях свидетел на голяма част от тази подготовка. Когато обаче се появят подобни обстоятелства, е редно да ги отчетем. Късметът идва при подготвените", категоричен е Николов.

Амбиции за бъдещето

Николов очерта и предстоящите пред националния отбор предизвикателства. Той подчерта, че следващите големи изпитания са Волейболната лига на нациите и Европейското първенство, като второто ще бъде особено трудно:

"На европейското ще ни бъде много сложно, защото в нашия поток са Франция и Полша - два от най-силните отбори в света. Въпреки това смятам, че трябва да се борим за финална шестица на Лигата на нациите и финална четворка на Европа. Това е напълно реалистична цел".

