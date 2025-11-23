Русе отново гледа женски волейбол, Любо Ганев – Автосвят победи у дома

След 30 години прекъсване Русе отново има женски представителен волейболен отбор, който днес зарадва привържениците си и с победа у дома. Сред публиката в зала „Дунав“ бе и кметът на Русе Пенчо Милков.

Момичетата от ВК Любо Ганев – Автосвят победиха с 3:2 гейма в първия си домакински мач във Висшата лига, в който се изправиха срещу варненския Спартак Интер Трейд.

Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Новият отбор на Русе е изграден основно от школата на един от най-утвърдените треньори в страната – Сашо Тодоров, който е бил и последният наставник на женския тим преди 30 години.