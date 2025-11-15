Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

  • 15 ное 2025 | 14:25
  • 296
  • 0
Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Волейболистките на ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе) записаха втори пореден успех във Висшата лига при жените.

Воденият от Христо Кирев тим надигра като гост Казанлък Волей с 3:0 (25:7, 25:12, 25:13) в среща от втори кръг на шампионата. Победата бе факт само за 59 минути. 

Русенските състезателки са лидер в класирането с 6 точки (2 победи), но преди изиграването на двубоя между Спартак Варна и Етрополе. Срещата е утре (15 ноември) от 18:00 часа. 

Състезателките от крайдунавския град бяха пълен хегемон. В първата част те поведоха с 9:0, след което доминираха изцяло. Те имаха пълно водачество в целия мач и закономерно записаха успеха. 

Следвай ни:

Още от Волейбол

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

  • 14 ное 2025 | 23:40
  • 1706
  • 3
Найден Найденов пред Sportal.bg: Показахме силен колектив и отборна игра

Найден Найденов пред Sportal.bg: Показахме силен колектив и отборна игра

  • 14 ное 2025 | 22:48
  • 1780
  • 0
Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

  • 14 ное 2025 | 22:07
  • 4861
  • 6
Пирин пречупи Дея спорт след 5 гейма

Пирин пречупи Дея спорт след 5 гейма

  • 14 ное 2025 | 20:30
  • 2740
  • 1
Берое с труден успех над Дунав в Русе

Берое с труден успех над Дунав в Русе

  • 14 ное 2025 | 20:11
  • 1801
  • 2
Марица 2022 с чиста победа срещу Славия

Марица 2022 с чиста победа срещу Славия

  • 14 ное 2025 | 19:17
  • 981
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 13779
  • 8
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 6567
  • 5
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 15942
  • 57
Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

  • 15 ное 2025 | 14:45
  • 3847
  • 0
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 24944
  • 25
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 13642
  • 13