Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Волейболистките на ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе) записаха втори пореден успех във Висшата лига при жените.

Воденият от Христо Кирев тим надигра като гост Казанлък Волей с 3:0 (25:7, 25:12, 25:13) в среща от втори кръг на шампионата. Победата бе факт само за 59 минути.

Русенските състезателки са лидер в класирането с 6 точки (2 победи), но преди изиграването на двубоя между Спартак Варна и Етрополе. Срещата е утре (15 ноември) от 18:00 часа.

Състезателките от крайдунавския град бяха пълен хегемон. В първата част те поведоха с 9:0, след което доминираха изцяло. Те имаха пълно водачество в целия мач и закономерно записаха успеха.