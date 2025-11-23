Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски дръпна с 8 точки на върха след разгром над Монтана - на живо от "Огоста" след 1:5
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Лукас Петков се разписа при драматична победа на Елверсберг

Лукас Петков се разписа при драматична победа на Елверсберг

  • 23 ное 2025 | 17:15
  • 557
  • 0
Лукас Петков се разписа при драматична победа на Елверсберг

Българското крило Лукас Петков изигра цял мач като титуляр и вкара гол при драматичната победа на неговия Елверсберг с 3:2 като гост на Карлсруе в двубой от 13-ия кръг на Втора Бундеслига. За него това е втори гол през настоящия сезон.

Петков беше точен в 66-ата минута, когато отправи страхотен изстрел след асистенция на влезлия като смяна Фредерик Шмахъл. Преди това неговият съотборник Юнес Ебнуталиб откри резултата в 26-ата минута. Резервата на домакините Роко Шимич пък на два пъти възстанови равенството със своите голове в 62-рата и 83-тата минута. Все пак гостите съумяха да стигнат до крайния успех минута преди изтичането на добавеното време на срещата, когато влезлият от пейката Феликс Кайдел отбеляза победното попадение.

Така Елверсберг не само, че прекрати серията си от три мача без победа, но и се изкачи на третото място в класирането със своите 26 точки. Карлсруе пък заема седмата позиция с 21 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…

Флорентино Перес безпощаден към УЕФА, Тебас, Барса и съдиите: Това не е нормално…

  • 23 ное 2025 | 13:57
  • 7011
  • 62
Еди Хау: Надявам се това да е повратният момент през сезона

Еди Хау: Надявам се това да е повратният момент през сезона

  • 23 ное 2025 | 07:24
  • 2624
  • 0
Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

  • 23 ное 2025 | 07:12
  • 3162
  • 1
Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

  • 23 ное 2025 | 06:45
  • 2101
  • 9
Арсенал посреща Тотнъм в дербито на Северен Лондон

Арсенал посреща Тотнъм в дербито на Северен Лондон

  • 23 ное 2025 | 06:30
  • 3458
  • 5
Интер и Милан кръстосват шпаги в спор за върха в Серия "А"

Интер и Милан кръстосват шпаги в спор за върха в Серия "А"

  • 23 ное 2025 | 06:15
  • 4107
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 52203
  • 314
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 35373
  • 146
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 25472
  • 36
Арсенал 0:0 Тотнъм, спасяване на Викарио

Арсенал 0:0 Тотнъм, спасяване на Викарио

  • 23 ное 2025 | 18:41
  • 1244
  • 5
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 34040
  • 27
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 4723
  • 19