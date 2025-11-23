Лукас Петков се разписа при драматична победа на Елверсберг

Българското крило Лукас Петков изигра цял мач като титуляр и вкара гол при драматичната победа на неговия Елверсберг с 3:2 като гост на Карлсруе в двубой от 13-ия кръг на Втора Бундеслига. За него това е втори гол през настоящия сезон.

Петков беше точен в 66-ата минута, когато отправи страхотен изстрел след асистенция на влезлия като смяна Фредерик Шмахъл. Преди това неговият съотборник Юнес Ебнуталиб откри резултата в 26-ата минута. Резервата на домакините Роко Шимич пък на два пъти възстанови равенството със своите голове в 62-рата и 83-тата минута. Все пак гостите съумяха да стигнат до крайния успех минута преди изтичането на добавеното време на срещата, когато влезлият от пейката Феликс Кайдел отбеляза победното попадение.

Така Елверсберг не само, че прекрати серията си от три мача без победа, но и се изкачи на третото място в класирането със своите 26 точки. Карлсруе пък заема седмата позиция с 21 пункта.

Снимки: Imago