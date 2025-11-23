Бояна Боянова: Всичко в отбора е супер, остава да го покажем на терена

Волейболистката на Миньор Перник Бояна Боянова е категорична, че атмосферата в отбора е добра, макар тя и съотборничките й трудно да постигат резултати.

Перничанки загубиха домакинството си на Славия с 2:3 гейма.

Славия преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник

"Играхме силно в началото на геймовете оставахме много назад в резултата. След това се налагаше да гоним и ставаше много трудно", сподели тя в интервю за БНТ.

Разпределителката заяви, че отборът тренира усилено и вярва, че добрите резултати са на хоризонта.

"Настроението в съблекалнята е супер. Имаме много млади и по-опитни момичета. Всичко е супер, остава да го покажем на терена. Има приемственост в отбора и нямаме никакви проблеми. Горе-долу сме на една възраст. Дефицитите в нашата игра са в началото на геймовете. На моменти имаме минуси в посрещаме. Тренираме и се подобряваме все повече", добави националката до 21 г.

За отбора предстои гостуване на Варна ДСК.

"Пожелавам да вземем първа победа и след това още много. Отборът има потенциал и има накъде да расте. Задължително е да вземем победа в следващия мач", завърши Боянова.