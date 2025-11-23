Популярни
Атанасов: Този мач не е от добре изиграните от нашия отбор

  • 23 ное 2025 | 14:18
  • 625
  • 0

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов говори след равенството на своя тим с Локомотив (Пловдив). Двата тима не успяха да се победят и завършиха 1:1.

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

“Нашата цел беше да спечелим пълния актив, не успяхме, но това има заслуга и Локомотив (Пловдив). За мен беше равностоен мач. Особено през първото полувреме не можехме да направим преходите. Второто полувреме, след като получихме гола, бяхме една идея малко по-остри в офанзивен план, което доведе до изравняването и имахме ситуации за гол, където да обърнем мача. Този мач не е от добре изиграните от нашия отбор. Не толкова от влагането, колкото техническите отигравания.

Този превес беше без да има резултатност. И в други мачове имаме превес. В крайна сметка и друг път съм казвал, че ние сега този отбор почти наново го правим. Аз съм доволен от влагането. Има много елементи, които не се получават, но се надявам с работа да ги подобрим.

Направихме и други индивидуални грешки освен тази при дузпата. Няма натиск от противника, грешен пас в грешна зона. Идва противникът отнема лесно, такива наши индивидуални грешки. Това ни мъчи най-много. Ние губим мачовете от това. Не от надиграване, а от индивидуални грешки. Отдавам грешките на неумение или неувереност. Имаме 1-2 мача, където не сме имали такива грешки, и ги вземаме с лекота”, заяви Атанасов.

