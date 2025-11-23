Алипиев с добър мач за победа на Местре

Българският национал Иван Алипиев се представи на ниво при победата на Местре над гостуващия Кремона със 75:70 (15:19, 22:14, 18:14, 20:23) в мач от 13-ия кръг в италианската Серия А2.

Алипиев започна в стартовата петица и записа 9 точки, 7 борби и 1 чадър за 23:32 минути.

Симоне Аромандо беше най-полезен за успеха със 17 точки и 11 борби.

Тимът на Местре е с шест победи и седем загуби във втора италианска дивизия и заема 12-о място във временното класиране. Следващият мач на Алипиев и компания ще бъде на 3 декември като гост на Бриндизи.

Снимка: Basket Mestre 1958