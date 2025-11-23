Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Смях с Никола Вучевич! Съотборник изнерви черногорския център по време на интервю

Смях с Никола Вучевич! Съотборник изнерви черногорския център по време на интервю

  • 23 ное 2025 | 12:26
  • 221
  • 0
Смях с Никола Вучевич! Съотборник изнерви черногорския център по време на интервю

Чикаго Булс излъга Вашингтон Уизардс със 121:120 у дома в мач от НБА, а ключова роля за тази победа изигра Никола Вучевич. Черногорският център беше най-резултатен в редиците на Булс с 28 точки, към които добави и 12 борби, като осем от точките си отбеляза в последните пет минути и половина от мача.

След мача обаче, колкото за страхотната му игра, толкова се говореше и за интервюто, което даде след края на срещата, не толкова заради това, което каза, а заради реакцията на черногорския баскетболист на опита за шега от страна на съотборник.

Докато Вучевич отговаряше на въпрос на медиите, до него се приближи Джейлън Смит, който започна да го бута и опитваше да го накара да покаже малко повече радост от победата, което никак не се хареса на Никола. Това ясно се видя и от нервната му реакция, която бързо стана хит в социалните мрежи.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

"Най-накрая започнахме да играем, три четвърти бяхме много меки, нямаше съпротива... Мръдни се, човече...", каза Вучевич, а след това направи гримаса, изразяваща раздразнение от поведението на Смит.

След като направи забележка на съотборника си, махайки с ръка в негова посока, той продължи с изявлението си.

"Не оказвахме съпротива, бяхме меки, лоши, но се събудихме в последната четвърт. Щастлив съм от победата, но не можем да продължаваме да играем така. Трябва да бъдем по-добри", беше критичен към отбора Никола Вучевич.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Солунски капан очаква Везенков и Олимпиакос

Солунски капан очаква Везенков и Олимпиакос

  • 23 ное 2025 | 07:30
  • 1778
  • 0
Очаквайте на живо: Спартак Плевен - Академик Бултекс 99

Очаквайте на живо: Спартак Плевен - Академик Бултекс 99

  • 23 ное 2025 | 12:00
  • 3319
  • 0
България ще бъде домакин на Европейски първенства при подрастващите

България ще бъде домакин на Европейски първенства при подрастващите

  • 23 ное 2025 | 01:46
  • 956
  • 0
Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

  • 22 ное 2025 | 21:49
  • 1425
  • 0
Ето какво се случи в Sesame НБЛ в събота вечер

Ето какво се случи в Sesame НБЛ в събота вечер

  • 22 ное 2025 | 21:24
  • 6522
  • 1
Ботев Враца се справи с Миньор 2015 в Перник

Ботев Враца се справи с Миньор 2015 в Перник

  • 22 ное 2025 | 20:47
  • 713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

  • 23 ное 2025 | 12:45
  • 3337
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 22149
  • 18
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 276
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11134
  • 34
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4123
  • 7
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 14852
  • 5