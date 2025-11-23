Смях с Никола Вучевич! Съотборник изнерви черногорския център по време на интервю

Чикаго Булс излъга Вашингтон Уизардс със 121:120 у дома в мач от НБА, а ключова роля за тази победа изигра Никола Вучевич. Черногорският център беше най-резултатен в редиците на Булс с 28 точки, към които добави и 12 борби, като осем от точките си отбеляза в последните пет минути и половина от мача.
След мача обаче, колкото за страхотната му игра, толкова се говореше и за интервюто, което даде след края на срещата, не толкова заради това, което каза, а заради реакцията на черногорския баскетболист на опита за шега от страна на съотборник.
Докато Вучевич отговаряше на въпрос на медиите, до него се приближи Джейлън Смит, който започна да го бута и опитваше да го накара да покаже малко повече радост от победата, което никак не се хареса на Никола. Това ясно се видя и от нервната му реакция, която бързо стана хит в социалните мрежи.
"Най-накрая започнахме да играем, три четвърти бяхме много меки, нямаше съпротива... Мръдни се, човече...", каза Вучевич, а след това направи гримаса, изразяваща раздразнение от поведението на Смит.
След като направи забележка на съотборника си, махайки с ръка в негова посока, той продължи с изявлението си.
"Не оказвахме съпротива, бяхме меки, лоши, но се събудихме в последната четвърт. Щастлив съм от победата, но не можем да продължаваме да играем така. Трябва да бъдем по-добри", беше критичен към отбора Никола Вучевич.
Снимки: Gettyimages