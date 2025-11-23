Смях с Никола Вучевич! Съотборник изнерви черногорския център по време на интервю

Чикаго Булс излъга Вашингтон Уизардс със 121:120 у дома в мач от НБА, а ключова роля за тази победа изигра Никола Вучевич. Черногорският център беше най-резултатен в редиците на Булс с 28 точки, към които добави и 12 борби, като осем от точките си отбеляза в последните пет минути и половина от мача.

След мача обаче, колкото за страхотната му игра, толкова се говореше и за интервюто, което даде след края на срещата, не толкова заради това, което каза, а заради реакцията на черногорския баскетболист на опита за шега от страна на съотборник.

Dying at this Nikola Vucevic postgame interview after the Bulls stole a win against the Wizards pic.twitter.com/k4x73Tz8Mn — Steph Noh (@StephNoh) November 23, 2025

Докато Вучевич отговаряше на въпрос на медиите, до него се приближи Джейлън Смит, който започна да го бута и опитваше да го накара да покаже малко повече радост от победата, което никак не се хареса на Никола. Това ясно се видя и от нервната му реакция, която бързо стана хит в социалните мрежи.

"Най-накрая започнахме да играем, три четвърти бяхме много меки, нямаше съпротива... Мръдни се, човече...", каза Вучевич, а след това направи гримаса, изразяваща раздразнение от поведението на Смит.

След като направи забележка на съотборника си, махайки с ръка в негова посока, той продължи с изявлението си.

"Не оказвахме съпротива, бяхме меки, лоши, но се събудихме в последната четвърт. Щастлив съм от победата, но не можем да продължаваме да играем така. Трябва да бъдем по-добри", беше критичен към отбора Никола Вучевич.

