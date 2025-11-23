Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Очаквайте на живо: ПАОК - Олимпиакос

23 ное 2025 | 15:30

  • 23 ное 2025 | 15:30
  • 331
  • 0
Очаквайте на живо: ПАОК - Олимпиакос

Водачът в класирането на гръцката Баскет лига Олимпиакос гостува днес на ПАОК в Солун в среща от осмия кръг на местното първенство.

Александър Везенков и компания са единственият отбор без загуба досега в шампионата, а днешният им съперник също се представя доста убедително: 5-1. Единственото си поражение до момента в Баскет лига участникът във ФИБА Къп регистрира още в началото на октомври при гостуването си на гранда Панатинайкос.

Интересно за отбелязване е, че ПАОК спечели групата си във ФИБА Къп след 5 победи и само една загуба, така че това се очертава като един от потенциално най-тежките мачове на Олимпиакос за сезона в Гърция извън дербитата с Панатинайкос. Още повече, че преди по-малко от 48 часа Везенков и съотборниците му имаха мач от Евролигата - домакинска победа срещу Париж, така че и умората би могла да се окаже фактор в днешната среща.

