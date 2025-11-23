Популярни
Пилотите на Макларън пред дисквалификация от Гран При на Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 09:41
  • 7956
  • 6

Много е вероятно пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри да бъдат дисквалифицирани от Гран При на Лас Вегас заради прекомерно износване на планките на техните автомобили.

При техническите проверки след финала от ФИА са установили, че дебелината на планките на колите на двамата, в техния заден край, е под нужните 9 милиметра. Спортният правилник на ФИА гласи, че такова нарушение на техническите правила води до автоматична дисквалификация от съответната кола.

Норис завърши втори в Лас Вегас, а Пиастри се класира четвърти. Ако двамата загубят своите резултати, то това ще заплете още повече битката за титлата, а големият печеливш ще бъде Макс Верстапен.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Нидерландецът спечели в Лас Вегас и намали пасива си спрямо Норис на 42 точки, но в случай, че британецът бъде дисквалифициран, разликата ще падне на само 24 пункта. Това ще изравни Верстапен с Пиастри, но австралиецът ще продължи да заеме второто място, тъй като има една победа повече от пилота на Ред Бул. Представители на Макларън са привикани при стюардите в 9:45 часа българско време, а решението се очаква да бъде взето сравнително бързо.

Снимки: Gettyimages

