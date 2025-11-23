Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

Зашеметяващ нокдаун във втория рунд подпечат победата на Девин Хейни, който надигра Брайън Норман-младши и спечели титлата на WBO в полусредна категория (до 66.7 кг) със съдийски резултат 117-110, 116-111 и 114-113. С майсторското си представяне в събота вечер в „ANB Arena“ в Рияд, Саудитска Арабия, Хейни стана шампион в трета различна теглова дивизия.

„През 2024 г. загубих всичко“, отбеляза Хейни след най-голямата си победа от години. „Всичко се срина върху мен. През 2025 г. си го върнах. А през 2026 г. идвам за всичко.“

Самоувереността му беше показателна, като се има предвид, че бяха изминали почти две години от последната му значима победа.

След като през декември 2023 г. победи категорично Реджис Прогрейс, за да спечели пояса на WBC в лека полусредна категория (до 63.5 кг) и да стане шампион в две дивизии, Хейни допусна поражение от Раян Гарсия през 20240а. В сблъсъка им миналия април американецът беше свален три пъти в нокдаун, но в крайна сметка избегна загубата, след като положителните допинг проби на Гарсия накараха Спортната комисия на щата Ню Йорк да промени резултата на „невалиден мач“ (no-contest).

Хейни запази титлата си на WBC, тъй като Гарсия не успя да влезе в категорията. Въпреки това, това беше единственият му двубой за годината и краят на царуването му като шампион, след като не намери мотивация да се изправи срещу задължителния претендент Шандор Мартин.

Това доведе до дебюта на Хейни в полусредна категория – вяла победа със съдийско решение над Хосе Рамирес на 2 май в Ню Йорк. Двубоят остава в историята на бокса като един от тези с най-малко нанесени удари и накара мнозина да повярват, че Хейни ще бъде надигран от Норман.

Мачът в събота беше единственият двубой за титла на Норман, който стигна до съдийско решение.

Междувременно Хейни се завърна към формата, която го нареди сред най-добрите боксьори, и която демонстрира по време на царуването си като безспорен шампион в лека категория, включително и при споменатата по-горе категорична победа над Прогрейс.

„Сто четиридесет и седем паунда е категорията, в която трябваше да бъда отдавна“, отбеляза Хейни. „Баща ми ми казваше, че трябва да се кача, но залогът при 135 и 140 паунда беше твърде голям.“

„Готови сме да се изправим срещу всеки. Няма значение кого ще посочи баща ми, ние сме готови.“

Срещата Хейни-Норман беше подгряващо събитие на галавечер, излъчвана по DAZN, чийто основен двубой беше битката за титлата на WBC в категория до 175 паунда между Дейвид Бенавидес и Антъни Ярд.

