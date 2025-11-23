Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

  • 23 ное 2025 | 08:36
  • 404
  • 0
Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

Зашеметяващ нокдаун във втория рунд подпечат победата на Девин Хейни, който надигра Брайън Норман-младши и спечели титлата на WBO в полусредна категория (до 66.7 кг) със съдийски резултат 117-110, 116-111 и 114-113. С майсторското си представяне в събота вечер в „ANB Arena“ в Рияд, Саудитска Арабия, Хейни стана шампион в трета различна теглова дивизия.

„През 2024 г. загубих всичко“, отбеляза Хейни след най-голямата си победа от години. „Всичко се срина върху мен. През 2025 г. си го върнах. А през 2026 г. идвам за всичко.“

Самоувереността му беше показателна, като се има предвид, че бяха изминали почти две години от последната му значима победа.

След като през декември 2023 г. победи категорично Реджис Прогрейс, за да спечели пояса на WBC в лека полусредна категория (до 63.5 кг) и да стане шампион в две дивизии, Хейни допусна поражение от Раян Гарсия през 20240а. В сблъсъка им миналия април американецът беше свален три пъти в нокдаун, но в крайна сметка избегна загубата, след като положителните допинг проби на Гарсия накараха Спортната комисия на щата Ню Йорк да промени резултата на „невалиден мач“ (no-contest).

Хейни запази титлата си на WBC, тъй като Гарсия не успя да влезе в категорията. Въпреки това, това беше единственият му двубой за годината и краят на царуването му като шампион, след като не намери мотивация да се изправи срещу задължителния претендент Шандор Мартин.

Това доведе до дебюта на Хейни в полусредна категория – вяла победа със съдийско решение над Хосе Рамирес на 2 май в Ню Йорк. Двубоят остава в историята на бокса като един от тези с най-малко нанесени удари и накара мнозина да повярват, че Хейни ще бъде надигран от Норман.

Мачът в събота беше единственият двубой за титла на Норман, който стигна до съдийско решение.

Междувременно Хейни се завърна към формата, която го нареди сред най-добрите боксьори, и която демонстрира по време на царуването си като безспорен шампион в лека категория, включително и при споменатата по-горе категорична победа над Прогрейс.

„Сто четиридесет и седем паунда е категорията, в която трябваше да бъда отдавна“, отбеляза Хейни. „Баща ми ми казваше, че трябва да се кача, но залогът при 135 и 140 паунда беше твърде голям.“

„Готови сме да се изправим срещу всеки. Няма значение кого ще посочи баща ми, ние сме готови.“

Срещата Хейни-Норман беше подгряващо събитие на галавечер, излъчвана по DAZN, чийто основен двубой беше битката за титлата на WBC в категория до 175 паунда между Дейвид Бенавидес и Антъни Ярд.

Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел
Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

  • 23 ное 2025 | 09:33
  • 68
  • 0
Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

  • 23 ное 2025 | 08:16
  • 479
  • 0
Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

  • 23 ное 2025 | 00:18
  • 1309
  • 0
Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

  • 22 ное 2025 | 23:10
  • 1502
  • 0
Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

  • 22 ное 2025 | 22:47
  • 4791
  • 0
Иан Мачадо Гари мечтае за титлата след успех над Мохамед

Иан Мачадо Гари мечтае за титлата след успех над Мохамед

  • 22 ное 2025 | 22:21
  • 1577
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 12925
  • 13
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 5629
  • 8
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 1644
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1705
  • 1
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 109131
  • 556
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 10753
  • 3