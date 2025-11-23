Пол Погба: Не съм свършил за футбола

Полузащитникът на Монако Пол Погба коментира завръщането си на терена след дълго отсъствие в мача от 13-тия кръг на френската Лига 1, в който отборът му загуби от Рен с 1:4.

„Футболът не е приключил за мен. Работихме, чакахме това завръщане повече от две години... Въпреки всичко, което се случи, въпреки историите извън футбола. Страдах много и очаквах този момент с нетърпение", каза Погба.

"Има моменти, в които дяволът се опитва да те убеди, че всичко е свършило. Но има Бог, аз вярвам в себе си и в качествата си. Не съм направил нищо, вината не е моя. Винаги съм пазил надежда“, добави бившият френски национал.

Погба не беше играл в официален мач в продължение на 811 дни. Халфът дълго време се възстановяваше от контузии, а двубоят срещу Рен беше първият му с екипа на Монако. За последно той беше на терена през септември 2023 г., когато изигра 28 минути за Ювентус в срещата с Емполи.