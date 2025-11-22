Артета: Мачовете с Тотнъм изискват повече себераздаване от всички останали двубои

Популярни
  • 22 ное 2025 | 22:23
Лидерът в Премиър лийг Арсенал ще се опита да удължи превъзходството си в лондонското дерби срещу Тотнъм. Двата състава ще се срещнат отново в неделя, а “топчиите” са в ролята на фаворит.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета вярва, че отборът му е усвоил правилния емоционален подход в тези мачове, което не е лесно в двубой, който може да включва сериозна интензивност.

„Тази емоция несъмнено изисква нещо различно и не можеш да бъдеш твърде ентусиазиран, но в същото време този мач изисква във всяко действие да се влагаш малко повече от всеки друг двубой“, каза Артета.

„Намерихме наистина добър баланс и играхме добре в последните си срещи. В неделя се нуждаем от наистина, наистина добро представяне, за да победим Тотнъм“, допълни испанският специалист.

