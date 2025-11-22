Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Страхотен резултат в началото на сезона, доволен е Алберт Попов

Страхотен резултат в началото на сезона, доволен е Алберт Попов

  • 22 ное 2025 | 22:16
  • 220
  • 1

Най-добрият български скиор Алберт Попов, който се класира на девето място във втория слалом при мъжете от новия сезон на Световната купа в австрийския зимен център Гургл, не скри, че е доволен от резултата.

„Днес успях да запиша девето място в старт от Световната купа. След първия манш не бях доволен от резултата, имах 21-во време, след което направихме анализ и разчетохме по-добре пистата“, коментира Попов за профила на Българската федерация по ски във Фейсбук.

Алберт Попов 21-ви след първия манш в Гюргъл
Алберт Попов 21-ви след първия манш в Гюргъл

„Във втория манш успяхме да направим това, за което си мислехме - едно хубаво спускане. Възползвах се от стръмното, където по принцип съм по-добър и дадох четвърто време във втория манш, което ме отведе до деветата позиция. Един страхотен резултат в началото на сезона - топ 10 и се надявам от тук нататък да продължаваме така“, каза още той.

Алберт Попов в топ 10 в Гюргъл, французин с първа победа
Алберт Попов в топ 10 в Гюргъл, французин с първа победа

„Сега за мен следва кратка почивка в България, след което продължаваме със стартовете от Световната купа“, завърши Алберт Попов.

Снимки: Imago

Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

Владимир Зографски преодоля квалификацията в Лилехамер

Алберт Попов в топ 10 в Гюргъл, французин с първа победа

Алберт Попов 21-ви след първия манш в Гюргъл

Бъфало разгроми Чикаго в НХЛ

Вратарят на Уинипег Джетс ще се подложи на операция на коляното

