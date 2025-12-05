Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Конър Макдейвид отбеляза хеттрик за победа на Едмънтън срещу Сиатъл

Конър Макдейвид отбеляза хеттрик за победа на Едмънтън срещу Сиатъл

  • 5 дек 2025 | 12:36
Конър Макдейвид отбеляза три гола и добави асистенция за победа на Едмънтън Ойлърс с 9:4 срещу Сиатъл Кракен в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Леон Драйзайтел също завърши с четири точки при едно попадение за канадците, които реализираха четири от петте си шанса с числено предимство.

Едмънтън е с 29 точки и изостава с 15 от лидера в Западната конференция Колорадо Аваланш, както и с четири от първенеца в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс. Сиатъл пък е с една по-малко на шестата позиция.

Мат Савой отбеляза два гола за Едмънтън, а по един записаха Васили Подколжин, Зак Хайман и Матияс Янмарк. Ели Толванен, Фреди Годро, Джаред Маккан и Яни Найман бяха точни за Кракен, а вратарят Джоуи Дакор бе изваден във втората третина, след като допусна пет гола от 14 удара. Неговият заместник Филип Грубауер имаше подобна участ и допусна четири от 18 изстрела.

Колорадо остава лидер в сборното класиране на НХЛ, Западната конференция и Централната дивизия, въпреки че загуби с 3:6 срещу Ню Йорк Айлъндърс. С поражението тази нощ тимът от Денвър прекрати серията си от 17 мача с поне точка в НХЛ и е с 44 пункта.

Матю Барзал записа гол и две асистенции, а по още едно попадение добавиха Кайл Маклийн, Андерс Лий, Бо Хорват, Адам Пелек и Кейси Сизикас. С успеха нюйоркчани се отлепиха от дъното на Столичната дивизия и вече имат 33 точки.

Евгени Малкин завърши с два гола и асистенция за победа на Питсбърг Пенгуинс с 4:3 срещу Тампа Бей Лайтнинг. Така отборът от Пенсилвания, който пропиля преднина от три попадения, също достигна до 33-та си точка за сезона и заедно с Ню Йорк изостава с три от лидера в Столичната дивизия Вашингтон Кепиталс.

Тампа Бей води в Атлантическата дивизия на Източната конференция с 34 точки.

Малкин се разписа 17:17 минути след началото на последната третина при пас от Томи Новак, за да оформи крайното 4:3 в полза на Пенс. Виле Койвунен и Бенджамин Киндъл също бяха точни за Питсбърг, а Тристан Джари завърши с 37 спасявания. Капитанът Сидни Кросби пък остана без точка в 1378-ия си мач в НХЛ, с който се изравни с Джо Сакик на 13-о място във вечната ранглиста.

Брендън Хагел отбеляза две попадения за Лайтнинг, с което записа 16-ия и 17-ия си гол от началото на редовния сезон. Никита Кучеров също бе точен за отбора на Тампа Бей, който води с две точки на Бостън Брюинс в дивизията.

"Мечоците" спечелиха с 5:2 срещу Сейнт Луис Блус, след като Павел Заха завърши с две попадения. Виктор Арвидсон, Морган Гийки и Алекс Стийв също вкараха за Бостън, а Йонас Корписало направи 37 спасявания за първата си победа като титуляр на вратата на Брюинс от 6 ноември.

Кент Джонсън и Кирил Марченко бяха точни в дузпите и редовното време за победа на Кълъмбъс Блу Джакетс с 6:5 срещу Детройт Ред Уингс. Двата отбора са с по 31 точки в Източната конференция.

Адам Фантили бе точен два пъти, включително с изравнителния гол 1:31 минути преди края на редовното време, а Иван Проворов вкара веднъж за Блу Джакетс. Лукас Реймънд и Патрик Кейн завършиха с по едно попадение и една асистенция за Детройт, а останалите голове бяха дело на Дилан Ларкин, Алекс ДеБринкет и Джеймс ван Римсдайк.

Шампионът Флорида Пантърс (26 точки) загуби с 1:2 срещу Нешвил Предатърс (24 точки), след като Стивън Стамкос бе точен 57 секунди преди края на продължението. Райън О'Райли направи гол и асистенция за отбора от Тенеси, а Юси Сарос отрази 30 удара. Картър Верхеги отбеляза единственото попадение за Пантърс, които са с четири поредни загуби.

