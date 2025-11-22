Популярни
Алберт Попов в топ 10 в Гюргъл, французин с първа победа

  • 22 ное 2025 | 15:36

  • 22 ное 2025 | 15:36
Французинът Пако Расат поднесе изненадата в слалома от Световната купа по алпийски ски в австрийския зимен център Гюргъл. За щастие на българските фенове на зимните спортове, Алберт Попов завърши на девета позиция в оспорваното състезание.

Алберт записа четвъртото по сила време във втория манш - 52.15 секунди - а общият му резултат от 1:45.43 минути беше достатъчен за първия му за сезона финиш в топ 10. Любопитното е, че точно зад българина завърши победителят от миналия слалом в Леви Лукас Бротен Пинейро.

Пако Расат шокира конкуренцията във втория манш и спечели с 1:44.55 минути, въпреки че беше едва 14-ти след първото спускане. Това за него беше изобщо първо изкачване на подиума в Световната купа, и то веднага на най-високото стъпало. На втора позиция финишира Арман Маршан от Белгия с едва 0.07 секунди изоставане, а водачът след първия манш Атле Лие Макграт остана трети с 0.09 пасив. Норвежецът Макграт е първият скиор, който повече от веднъж се класира в топ 3 в Гюргъл, а австрийският зимен център е домакин на слалом за трета поредна година.

Топ 8 допълниха Тимон Хауган, Танги Неф, Доминик Рашнер, Виктор Муфа-Жанде и Линус Щрасер. Извън топ 10 пък останаха знаменити имена като Даниел Юл (11-ти), Хенрик Кристофершен (12-ти), Клеман Ноел (12-ти), Марко Шварц (21-ви) и Мануел Фелер (27-ми), а Лоик Меярд дори не завърши втория манш.

Пако Расат вече оглавява класирането за малкия кристален глобус в слалома със 140 точки - 14 повече от Лукас Бротен Пинейро. Клеман Ноел е трети със 102, а Алберт Попов е 17-и с 37.

