  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Русе приема финалната четворка за Купа България Висша лига за жени

Русе приема финалната четворка за Купа България Висша лига за жени

  • 7 яну 2026 | 19:14
  • 167
  • 0
Русе приема финалната четворка за Купа България Висша лига за жени

Русе приема финалната четворка на турнира за Купа България Висша лига при жените. Полуфиналите и финалът за трофея във второто ниво при дамите ще се изиграят на 24 и 25 януари (събота и неделя) в зала "Дунав".

В битка за Купата ще влязат отборите на домакините от Любо Ганев - Авто свят, Локомотив 1929 (София), ВАСК и Спартак (Варна).

В събота (24 януари) ВАСК и Спартак ще открият турнира в първия полуфинал, а русенки ще се изправят срещу Локомотив 1929. Срещите са съответно от 16,00 и 18,30 часа. В неделя (25 януари) е големият финал между двата победители.

