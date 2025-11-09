Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич и Паниониос с втора победа Гърция

Елица Атанасийевич и Паниониос с втора победа Гърция

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 164
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос с втора победа Гърция

Националката Елица Атанасийевич и отборът на Паниониос (Атина) записаха втора победа в гръцката Волей лига.

Воденият от Драган Нешич отбор се  наложи над АО Тира (Санторини) с 3:1 (20:25, 25:15, 25:20, 25:22) в двубой от четвърти кръг, изигран в зала "Андреас Варикас".

В предходните два кръга тимът от Неа Смирни отстъпи на ПАОК и Панатинайкос.

Елица Атанасийевич се отчете с 13 точки (2 блока).

Най-резултатна бе Полина Рахимова с 29 точки (11 аса!, 4 блока).

За АО Тира (Санторини) Катарина Павичич се отчете с 19 точки (1 блок), 13 точки реализира Андромахи Циогка (2 аса, 4 блока).

Елица Атанасийевич и съотборничките й са 5-и във временното класиране, със 7 точки (2 победи, 2 загуби). АО Тира (Санторини) е 10-и с 4 точки (1 ас, 3 блокади).

Така в следващия кръг Паниониос среща Олимпиакос Пирея, на 15 ноември (събота). Тира среща Илиасиакос.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Славина Колева: Искахме да победим и се получи

Славина Колева: Искахме да победим и се получи

  • 9 ное 2025 | 15:17
  • 734
  • 0
Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

  • 9 ное 2025 | 14:57
  • 5461
  • 2
Уникална среща!

Уникална среща!

  • 9 ное 2025 | 14:35
  • 13210
  • 0
MVP Нася Димитрова с 25 точки, но и с драматична загуба

MVP Нася Димитрова с 25 точки, но и с драматична загуба

  • 9 ное 2025 | 14:12
  • 1088
  • 0
Монца, на Мартин Атанасов и Жасмин Величков, подаде жалба след загубата от Чистерна

Монца, на Мартин Атанасов и Жасмин Величков, подаде жалба след загубата от Чистерна

  • 9 ное 2025 | 12:42
  • 1552
  • 0
Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

  • 9 ное 2025 | 12:16
  • 4409
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

Лудогорец 0:1 Арда, гол на Попето

  • 9 ное 2025 | 17:50
  • 7962
  • 14
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 27841
  • 112
Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

Райо Валекано 0:0 Реал Мадрид, положения и пред двете врати

  • 9 ное 2025 | 17:15
  • 3580
  • 6
Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

Съставите на Манчестър Сити и Ливърпул

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 805
  • 1
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 23260
  • 37
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 50256
  • 301