Елица Атанасийевич и Паниониос с втора победа Гърция

Националката Елица Атанасийевич и отборът на Паниониос (Атина) записаха втора победа в гръцката Волей лига.

Воденият от Драган Нешич отбор се наложи над АО Тира (Санторини) с 3:1 (20:25, 25:15, 25:20, 25:22) в двубой от четвърти кръг, изигран в зала "Андреас Варикас".

В предходните два кръга тимът от Неа Смирни отстъпи на ПАОК и Панатинайкос.

Елица Атанасийевич се отчете с 13 точки (2 блока).

Най-резултатна бе Полина Рахимова с 29 точки (11 аса!, 4 блока).

За АО Тира (Санторини) Катарина Павичич се отчете с 19 точки (1 блок), 13 точки реализира Андромахи Циогка (2 аса, 4 блока).

Елица Атанасийевич и съотборничките й са 5-и във временното класиране, със 7 точки (2 победи, 2 загуби). АО Тира (Санторини) е 10-и с 4 точки (1 ас, 3 блокади).

Така в следващия кръг Паниониос среща Олимпиакос Пирея, на 15 ноември (събота). Тира среща Илиасиакос.