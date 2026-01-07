Христина Вучкова и Протон започнаха годината със загуба в Русия

Капитанът на женският национален отбор на България Христина Вучкова и нейният Протон (Саратов) започнаха 2026-а година със загуба в Суперлигата на Русия. Вучкова и компания паднаха като гости на силния тим на Уралочка-НТМК (Екатеринбург) с 0:3 (20:25, 19:25, 19:25) в среща от 16-ия кръг.

По този начин Протон е на 10-о място във временното класиране със 7 победи, 9 загуби и 20 точки. В следващия 17-и кръг Вучкова и съотборничките й са отново гости, но на Омичка (Омск). Мачът е в събота (10 януари) от 12,00 часа българско време.

Христина Вучкова игра цял мач и завърши със скромните 6 точки (3 блока и 30% ефективност в атака - +3).

Варвара Сергеева (3 блока, 3 аса и 57% ефективност в атака - +13) и Екатерина Геращенкова (2 блока, 1 ас, 27% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +4) станаха най-резултатни за Протон съответно с 14 и 12 точки.

За домакините от Уралочка над всички бе резервата Олга Ваганова с 19 точки (4 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +14), докато Елизавета Фитисова и Елизавета Протопопова се отчетоха с по 11 точки за победата.