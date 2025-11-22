Популярни
  Ланус
  2. Ланус
Копа Судамерикана: Ланус 0:0 Атлетико Минейро

  • 22 ное 2025 | 22:00
Отборите на Ланус и Атлетико Минейро играят при резултат 0:0 във финала на втория по сила турнир на Южна Америка - Копа Судамерикана. Срещата се провежда на стадион "Дефенсорес дел Чако" в Асунсион, Парагвай.

Ланус излиза с Родриго Кастийо на върха на атаката, който ще има подкрепата на Рамиро Карера, Марселино Морено и Салвио в предни позиции. Двойката опорни халфове пък са Агустин Кардосо и Агустин Медина.

Атлетико Минейро пък започва с трима в атака. Ветеранът Хълк ще си партнира с Рони и Дуду. Алън Франко и Бернард ще са дуото в средата на терена, а Игор Гомеш и Гилерме Арана ще бъдат двамата халф-бекове.

В началните десетина минути двата отбора започнаха равностойно, но головите положения липсваха.

Първият точен удар бе отправен в 14-ата минута и негов автор бе Карера, но топката попадна в ръцете на вратаря Еверсон, който без проблеми улови.

Атлетико отговори с много опасен далечен изстрел от воле на Гилерме Араня в 19-ата минута, който профуча на сантиметри над напречната греда.

В 21-вата минута бразилците създадоха още по-добра възможност и Араня отправи силен шут от точката на дузпата, който бе отразен по блестящ начин от Мануел Лосада, а впоследствие бе отсъдена и засада.

В 27-ата минута Атлетико бе още по-близо до гола, като след изстрел от фаул на Бернард топката се отби от дясната греда.

Натискът на бразилците се засилваше и в 31-вата минута и Хълк отправи силен, но неточен удар.

Ланус отговори с далечен, но доста лош изстрел на Хосе Канале, който мина доста встрани от целта.

В 44-тата минута отново събитията се пренесоха пред другата врата. Игор Гомеш отправи удар, който обаче попадна право в ръцете на вратаря Лосада.

