Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) постигнаха 3-а поредна и общо 4-а победа от началото на сезона в румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й се наложиха като домакини на КСМ (Букурещ), с Петя Баракова в състава, с 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:16) в мач от 5-ия кръг на шампионата, игран снощи.

По този начин Динамо е на второ място във временното класиране с 4 победи, 1 загуба и 12 точки, докато Баракова и КСМ (Букурещ) са 6-и с 2 победи, 3 загуби и 6 точки. В следващия 6-и кръг Маринова и компания гостуват на непобедения до момента Волунтари, а КСМ (Букурещ) е домакин на Университатя (Клуж).

Ради Маринова изигра нов силен мач и стана най-полезна за Динамо със 17 точки (1 блок и 46% ефективност в атака - +9) за победата. Мирта Великоня Гърбач и Ана Кристина Мирон добавиха по 15 точки за успеха.

От друга страна бившата националка - разпределителката Петя Баракова, започна като титулярка за КСМ (Букурещ), но бе сменена в третия гейм, като завърши с една единствена точка от блокада. Най-резултатна за символичните гости пък бе Марина Джакомело с 16 точки.