Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Дузпа и нов автогол попариха България в Бурса - на живо след загубата с 2:0 от Турция
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

  • 15 ное 2025 | 19:50
  • 422
  • 0
Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) постигнаха 3-а поредна и общо 4-а победа от началото на сезона в румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й се наложиха като домакини на КСМ (Букурещ), с Петя Баракова в състава, с 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:16) в мач от 5-ия кръг на шампионата, игран снощи.

По този начин Динамо е на второ място във временното класиране с 4 победи, 1 загуба и 12 точки, докато Баракова и КСМ (Букурещ) са 6-и с 2 победи, 3 загуби и 6 точки. В следващия 6-и кръг Маринова и компания гостуват на непобедения до момента Волунтари, а КСМ (Букурещ) е домакин на Университатя (Клуж).

Ради Маринова изигра нов силен мач и стана най-полезна за Динамо със 17 точки (1 блок и 46% ефективност в атака - +9) за победата. Мирта Великоня Гърбач и Ана Кристина Мирон добавиха по 15 точки за успеха.

От друга страна бившата националка - разпределителката Петя Баракова, започна като титулярка за КСМ (Букурещ), но бе сменена в третия гейм, като завърши с една единствена точка от блокада. Най-резултатна за символичните гости пък бе Марина Джакомело с 16 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

"Ураганът" Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 7-а поредна победа

  • 15 ное 2025 | 15:31
  • 23767
  • 17
Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

Бивш волейболист на Монтана донесе победа на Енисей от 0:2 срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 15 ное 2025 | 14:57
  • 1465
  • 0
Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева с победа №5 в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:40
  • 652
  • 0
Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:37
  • 630
  • 0
Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

Любо Ганев-Автосвят е лидер във Висша лига Изток

  • 15 ное 2025 | 14:25
  • 1148
  • 0
Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

Александър Попов пред Sportal.bg: Липсва ни спокойствие

  • 14 ное 2025 | 23:40
  • 1867
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 58895
  • 275
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 17446
  • 5
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 965
  • 0
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 13790
  • 8
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 20981
  • 13
Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 13396
  • 2