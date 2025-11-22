Хванаха шеф в БФБаскетбол да шофира пиян

Изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов е бил заловен да шофира след употреба на алкохол, пише БЛИЦ. Той е управлявал служен автомобил на централата - марка "Фолксваген", когато в ранните часове на събота е бил спрян за проверка от служители на КАТ в района на ЖК "Дружба" 2.

Дрегерът е отчел 1,38 промила алкохол. При проверката е установено, че Филип Виденов е бил без документ за управление на моторно превозно средство.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Виденов е задържан, номерата на автомобила са били свалени, а тази сутрин в 10:30 часа бившият ни национал, който игра и в Реал Мадрид, е бил освободен.

В понеделник започва производство по случая. Това е втори случай, при който баскетболният шеф е хванат да шофира след употреба на алкохол.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg