Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив Авиа без проблеми срещу Дунав

Локомотив Авиа без проблеми срещу Дунав

  • 22 ное 2025 | 19:22
  • 392
  • 0

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) постигна безпроблемна 4-а поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов биха категорично като домакини Дунав (Русе) с 3:0 (25:19, 25:15, 25:17) в мач от 5-ия кръг, игран тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма
Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

Така пловдичани излязоха начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 11 точки, с колкото е и Нефтохимик 2010 (Бургас), но с по-лошо геймово съотношение. Дунав пък остава на последната 11-а позиция без победа до момента след 5 загуби и една единствена спечелена точка.

Срещата на Локомотив от междинния 6-и кръг срещу Левски София е отложена заради участието на "сините" в квалификациите на Шампионската лига, докато русенци ще са домакини на Славия в сряда (26 ноември) от 18,00 часа. Следващият двубой за вицешампионите е от редовния 7-и кръг, когато са домакини на Пирин (Разлог). Този мач е в събота (29 ноември) от 19,00 часа.

Най-резултатни за Локомотив Авиа станаха Кристиян Алексов (1 блок, 44% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +3) и Ивайло Дамянов (3 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +3) със само 9 и 8 точки за победата.

За тима на Дунав над всички бе Алекс Николов с 15 точки (47% ефективност в атака - +5).

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:19, 25:15, 25:17)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 6, Тодор Вълчев 4, Кристиян Алексов 9, Кирил Колев 4, Ивайло Дамянов 8 - Мартин Иванов-либеро (Трифон Лапков 5, Антон Станчев 3, Атанас Костадинов 1, Димитър Дулчев 6, Александър Николов 2, Виктор Младенов 2, Чавдар Съловски-либеро)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ДУНАВ: Константин Нечев 1, Алекс Николов 15, Огнян Христов 1, Ангел Павлов 3, Александър Кордев 4, Любчо Янков 8 - Атанас Митев-либеро (Габриел Руменов, Христо Костов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

Ева Каменска: Извадихме си поуките след дербито с Левски

  • 22 ное 2025 | 15:12
  • 767
  • 0
Виктория Димитрова избрана в Идеалния отбор на конференцията

Виктория Димитрова избрана в Идеалния отбор на конференцията

  • 22 ное 2025 | 15:03
  • 521
  • 0
Георги Димитров: От мач на мач показваме все по-добра игра

Георги Димитров: От мач на мач показваме все по-добра игра

  • 22 ное 2025 | 14:47
  • 661
  • 0
Франческо Кадеду: Винаги е голяма емоция да играем срещу Дея

Франческо Кадеду: Винаги е голяма емоция да играем срещу Дея

  • 22 ное 2025 | 14:43
  • 647
  • 0
Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени

  • 22 ное 2025 | 14:06
  • 556
  • 0
Левски - ЦПВК днес по БНТ 3

Левски - ЦПВК днес по БНТ 3

  • 22 ное 2025 | 14:02
  • 655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 80380
  • 375
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 15962
  • 9
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 2398
  • 11
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 33803
  • 69
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 17274
  • 51
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 15713
  • 132