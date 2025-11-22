Локомотив Авиа без проблеми срещу Дунав

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) постигна безпроблемна 4-а поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов биха категорично като домакини Дунав (Русе) с 3:0 (25:19, 25:15, 25:17) в мач от 5-ия кръг, игран тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

Така пловдичани излязоха начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 11 точки, с колкото е и Нефтохимик 2010 (Бургас), но с по-лошо геймово съотношение. Дунав пък остава на последната 11-а позиция без победа до момента след 5 загуби и една единствена спечелена точка.

Срещата на Локомотив от междинния 6-и кръг срещу Левски София е отложена заради участието на "сините" в квалификациите на Шампионската лига, докато русенци ще са домакини на Славия в сряда (26 ноември) от 18,00 часа. Следващият двубой за вицешампионите е от редовния 7-и кръг, когато са домакини на Пирин (Разлог). Този мач е в събота (29 ноември) от 19,00 часа.

Най-резултатни за Локомотив Авиа станаха Кристиян Алексов (1 блок, 44% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +3) и Ивайло Дамянов (3 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +3) със само 9 и 8 точки за победата.

За тима на Дунав над всички бе Алекс Николов с 15 точки (47% ефективност в атака - +5).

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:19, 25:15, 25:17)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 6, Тодор Вълчев 4, Кристиян Алексов 9, Кирил Колев 4, Ивайло Дамянов 8 - Мартин Иванов-либеро (Трифон Лапков 5, Антон Станчев 3, Атанас Костадинов 1, Димитър Дулчев 6, Александър Николов 2, Виктор Младенов 2, Чавдар Съловски-либеро)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ДУНАВ: Константин Нечев 1, Алекс Николов 15, Огнян Христов 1, Ангел Павлов 3, Александър Кордев 4, Любчо Янков 8 - Атанас Митев-либеро (Габриел Руменов, Христо Костов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.