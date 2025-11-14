Локомотив Авиа излъга ЦСКА след страхотна драма

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) записа трета поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов надделяха след страхотна драма като гости на ЦСКА с 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 12:25, 15:9) в един от най-интересните мачове от 4-ия кръг, игран тази вечер в пълната зала "Васил Симов" в столицата.

Така пловдичани са втори във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 8 точки, с колкото е и 3-ият Берое 2016 (Стара Загора), но с по-лошо геймово съотношение. ЦСКА пък е на 4-о място също с 8 точки, но след 2 победи и 2 загуби.

В следващия 5-и кръг Локомотив е домакин на Дунав (Русе), докато ЦСКА ще играе със Славия. Срещите са съответно в събота (22 ноември) и в петък (21 ноември) от 18,00 часа.

Двата отбора тръгнаха равностойно в първия гейм, след което пловдивчани взеха аванс при 6:4. Постепенно домакините от ЦСКА обърнаха до 11:9 в своя полза след три аса на Николай Пенчев. Последва нов обрат и 15:12 за Локомотив. До края на гейма вицешампионите диктуваха играта и поведоха след 25:18. Във втората част двата тима играха равностойно до 16:16, след което момчетата на Найден Найденов дръпнаха с 19:16. Последваха някои колебания и резултатът бе изравнен. В крайна сметка гостите от Локомотив наложиха волята си след 25:23, за да поведат с 2:0.

И третият гейм тръгна идентично, но постепенно играчите на Сашо Попов поведоха с 15:10. Въпреки усилията на Локомотив, които на няколко пъти се доближаваха в резултата, "червените" запазиха аванса си и намалиха изоставането си след 25:22. Четвъртата част тръгна силно за ЦСКА, които дръпнаха с 4:1 и 8:4, за да се стигне до 19:11 и крайното 25:12, с което вкараха мача в решителен тайбрек. Там Локомотив започна силно с преднина от 6:3, за да спечели впоследствие без особени проблеми срещата след 15:9 и 3:2.

Най-резултатни за Локомотив станаха Жулиен Георгиев (1 блок, 3 аса и 53% ефективност в атака - +9) и Тодор Вълчев (3 блока, 2 аса, 42% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +7) с 20 и 18 точки за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определен разпределителят на победителите Владимир Станков.

За "червените" Мохамад Реза Беик реализира 23 точки (2 блока, 1 ас, 49% ефективност в атака и 69% позитивно посрещане - +5), а Николай Пенчев завърши със 17 точки (5 аса!, 2 блока, 37% ефективност в атака и 76% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg