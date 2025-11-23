Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Една бляскава кариера приключва: Крис Пол се оттегля след края на сезона!

Една бляскава кариера приключва: Крис Пол се оттегля след края на сезона!

  • 23 ное 2025 | 13:56
  • 260
  • 0
Една бляскава кариера приключва: Крис Пол се оттегля след края на сезона!

Един от най-добрите плеймейкъри в историята на НБА Крис Пол е взел решение да се оттегли от активна състезателна дейност след края на настоящия сезон.

Според ексклузивен репортаж на авторитетния журналист от ESPN Шамс Чарания, 21-ият сезон за вече 40-годишния спортист ще бъде и последният му на баскетболния терен.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Пол ще приключи една забележителна кариера, по време на която успя да стане 12 пъти участник в Мача на звездите, да бъде включен 11 пъти в идеалните петици на сезона и 9 пъти в най-добрите защитни петици, като освен това беше обявен за Новобранец на годината през 2006 г.

Последната спирка в кариерата му ще бъде Лос Анджелис Клипърс. До момента, в 1364 мача от редовния сезон в НБА, Крис Пол има средни показатели от 16.9 точки, 9.2 асистенции и 4.5 борби на мач.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Солунски капан очаква Везенков и Олимпиакос

Солунски капан очаква Везенков и Олимпиакос

  • 23 ное 2025 | 07:30
  • 2443
  • 0
Преднина за плевенчани на почивката

Преднина за плевенчани на почивката

  • 23 ное 2025 | 13:54
  • 4025
  • 0
България ще бъде домакин на Европейски първенства при подрастващите

България ще бъде домакин на Европейски първенства при подрастващите

  • 23 ное 2025 | 01:46
  • 996
  • 0
Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

Обрат и победа за Черно море Тича след продължение във Варна

  • 22 ное 2025 | 21:49
  • 1500
  • 0
Ето какво се случи в Sesame НБЛ в събота вечер

Ето какво се случи в Sesame НБЛ в събота вечер

  • 22 ное 2025 | 21:24
  • 6542
  • 1
Ботев Враца се справи с Миньор 2015 в Перник

Ботев Враца се справи с Миньор 2015 в Перник

  • 22 ное 2025 | 20:47
  • 754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 9486
  • 17
11-те на Септември (Сф) и Лудогорец, Хьогмо и Матич дебютират

11-те на Септември (Сф) и Лудогорец, Хьогмо и Матич дебютират

  • 23 ное 2025 | 13:34
  • 2807
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 25930
  • 21
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 1608
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 12972
  • 46
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 16644
  • 5