Една бляскава кариера приключва: Крис Пол се оттегля след края на сезона!

Един от най-добрите плеймейкъри в историята на НБА Крис Пол е взел решение да се оттегли от активна състезателна дейност след края на настоящия сезон.

Според ексклузивен репортаж на авторитетния журналист от ESPN Шамс Чарания, 21-ият сезон за вече 40-годишния спортист ще бъде и последният му на баскетболния терен.

Пол ще приключи една забележителна кариера, по време на която успя да стане 12 пъти участник в Мача на звездите, да бъде включен 11 пъти в идеалните петици на сезона и 9 пъти в най-добрите защитни петици, като освен това беше обявен за Новобранец на годината през 2006 г.

Последната спирка в кариерата му ще бъде Лос Анджелис Клипърс. До момента, в 1364 мача от редовния сезон в НБА, Крис Пол има средни показатели от 16.9 точки, 9.2 асистенции и 4.5 борби на мач.

