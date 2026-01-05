Популярни
Дончич изведе Лейкърс до втора поредна победа над Мемфис

  • 5 яну 2026 | 10:18
  • 169
  • 0
Лука Дончич беше на крачка от трипъл-дабъл с 36 точки, 9 борби и 8 асистенции, а Леброн Джеймс добави 26 точки и 10 асистенции при обрата, с който Лос Анджелис Лейкърс надви Мемфис Гризлис със 120:114 тази нощ.

С тази победа Лейкърс завършиха минисерията си от два мача срещу гостуващия тим от Мемфис. Джейк ЛаРавиа също отбеляза 26 точки, а Деандре Ейтън добави 15, с което Лейкърс записаха две поредни победи за първи път от периода между 14 и 18 декември. Те триумфираха със 128:121 в петък,

Отборът от Лос Анджелис има баланс от едва три победи и четири загуби от 20 декември насам.

За Гризлис Джейлън Уелс отбеляза 23 точки, докато Седрик Кауърд добави 16 точки и осем борби през първото полувреме. Новобранецът не игра през втората част на мача поради контузия в глезена.

Джарън Джаксън Джуниър записа 14 точки, Джок Ландейл добави 13 точки и 10 борби, а Санти Алдама допринесе от пейката с 12 точки, 10 борби и седем асистенции за Мемфис, който претърпя четвърта поредна загуба. Това е най-дългата негативна серия на Гризлис от петте последователни поражения между 9 и 18 ноември.

Мемфис водеше с 85:74 при 2:58 минути до края на третата четвърт, преди Лос Анджелис да започне своя обрат. Лука Дончич отбеляза следващите пет точки за Лейкърс, които намалиха пасива си до 87:83 преди началото на последната част. Лейкърс направиха серия от 14:4, за да поведат със 112:103 при 2:08 минути до края, след тройка на Лука Дончич – втората му поредна от дистанция.

Победата за Лос Анджелис беше подпечатана със забивка на Джарет Вандербилт след асистенция на Дончич за преднина от 114:106, само 1:24 минути преди края на мача. Гризлис имаха преднина от цели 16 точки през първото полувреме и водеха с 65:54 на почивката, доминирайки при борбите (29:18) и точките в подкошието (34:22). Кауърд се представи отлично, преди да напусне играта поради контузия при 2:59 минути до края на първата част.

Тази победа на Лейкърс напомни за триумфа от 31 октомври в Мемфис, когато те също губеха с 15 точки разлика през първото полувреме, преди да спечелят със 117:112.

Видео: Лейкърс прекъснаха лошата серия, Лука Дончич доминира

