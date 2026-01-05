Лидерът на Изток Детройт с важен успех срещу Кливланд

Детройт се наложи със 114:110 като гост срещу Кливланд. Кейд Кънингам се отличи с 27 точки, 6 борби и 7 асистенции, докато съотборникът му Данис Дженкинс реализира 21 от своите 25 точки във втория период, извеждайки лидера в Източната конференция до важен успех.
Тимът на Пистънс спечели само за втори път в последните си пет срещи в Лигата.
Донован Мичъл беше най-резултатен за Кавалиърс с 30 точки, 23 от които бяха реализирани във втората половина от мача. Дариъс Гарланд приключи с 16 точки и 6 завършващи подавания. Това поражение сложи край на серията от три последователни победи в полза на Кливланд.
Маями се наложи със 125:106 пред собствена публика срещу Ню Орлиънс. Никола Йокич отбеляза 19 точки, включвайки се от пейката, докато Норман Пауъл вкара 34 точки за тима на Хийт, победил за пети път в последните си шест двубоя.
Съставът на Пеликанс има седем последователни поражения в Лигата, а Трей Мърфи беше най-резултатен за гостите с 27 точки.
Орландо се наложи със 135:127 над гостуващия Индиана в друга среща от НБА. Дезмънд Бейн има основна заслуга за силното представяне на Меджик, отбелязвайки 31 точки.
Паоло Банкеро се отличи с 28 точки за победителите, докато Антъни Блек вкара 27. Отборът от Флорида заличи пасив от 12 точки, реализирайки 41 точки във втория период.
Паскал Сякам беше най-резултатен за Пейсърс с 34 пункта, а съотборникът му Арън Несмит добави още 25.
Индиана допусна рекордната за клуба 12-та поредна загуба в Лигата.
Бруклин победи със 127:115 у дома Денвър, а Майкъл Портър Джуниър завърши с 27 точки и 11 борби срещу бившия си отбор. Ноа Клуни вкара 22 точки за Нетс, докато Джамал Мъри се отличи с 27 за състава на Нъгетс.