Джеймс Хардън се развихри с 55 точки за ЛА Клипърс, Сакраменто изненада Денвър

Джеймс Хардън отбеляза рекордните за клуба 55 точки, а Лос Анджелис Клипърс прекъсна серията си от три загуби, побеждавайки домакините от Шарлът Хорнетс със 131:116 в среща от редовния сезон на НБА.

Хардън реализира 10 от 16 стрелби от тройката и 17 от 26 опита общо, като вкара и 11 от 14 наказателни удара. 36-годишният играч имаше 35 точки през първото полувреме, а след това вкара тройка в първата минута на третата четвърт. Неговият общ резултат през първото полувреме е най-високият в НБА през този сезон.

Клипърс водеха с 62:57 на почивката, а Хардън отбеляза 10 от първите 18 точки на Клипърс и 27 от 38-е точки на отбора през първата четвърт. Ивица Зубац добави 18 точки и 9 борби, Брук Лопес - 11, а Джон Колинс завърши с 10.

Кон Кнупел отбеляза 26 точки за Хорнетс, които са в най-лошата си серия от пет загуби за сезона. Шарлът имаше Брандън Милър на игрището за първи път от 22 октомври и той записа 21 точки като титуляр. Майлс Бриджис наниза 19 точки, докато ЛаМело Бол и Колин Секстън завършиха с по 18. Бол беше в игра едва за трети път от 1 ноември.

Кейд Кънингам се отличи с 29 точки, 10 асистенции и 8 борби, а Детройт Пистънс спечели 12-ия си пореден мач след успех над домакина Милуоки Бъкс със 129:116.

Джейлън Дърън реализира 19 точки, а Тобиас Харис добави 18, като Пистънс спряха серията си от 13 загуби срещу Бъкс. Това беше едва втори път в последните 27 срещи, в който Детройт побеждава Милуоки.

Дънкан Робинсън отбеляза 15 точки от пет тройки, а Джейдън Айви 10 от пейката за Пистънс, които спечелиха 14 от първите си 16 мача този сезон. Райън Ролинс записа 24 точки и 7 асистенции, а Боби Портис - 18 точки и 7 борби за Бъкс, които загубиха четвърти пореден двубой. Звездата Янис Адетокунбо пропусна втори пореден мач заради контузия.

Орландо Меджик надделя над Ню Йорк Никс със 133:121 след 37 точки на Франц Вагнер, което е най-добрият му резултат за сезона.

Отборът на Орландо вкара 13 безответни за по-малко от две минути в последния период, част от серията от 20:6, която на практика реши мача. Джейлън Съгс надмина предишния си рекорд за сезона от 23 точки в четвъртък с 26 точки. Дезмънд Бейн отбеляза 27.

Джейлън Брънсън беше най-полезен за Никс с 33 точки и 11 асистенции. Карл-Антъни Таунс наниза 18 от 24-е си точки през второто полувреме, от които 10 от наказателната линия.

Ръсел Уестбрук реализира 21 точки, включително два коша в края на двубоя, Денис Шрьодер също добави 21, а гостуващият Сакраменто Кингс спечели срещу Денвър Нъгетс със 128:123, слагайки край на серия от осем загуби.

Кийгън Мъри отбеляза 19 точки във втория си мач след контузия. ДеМар ДеРоузън записа 17 точки, Зак Лавин се отчете с 15 а Малик Монк - с 12 за Кингс.

За Денвър Никола Йокич се отличи с 44 точки и 13 борби, Джамал Мъри отбеляза 23 точки, Камерън Джонсън - 20, а Пейтън Уотсън завърши с 15 за Нъгетс, които играха без Аарън Гордън, който е с контузия.

