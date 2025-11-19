Популярни
  Отличен Денислав Бърдаров заби 21 точки, но ИББ не спря Галатарасай

Отличен Денислав Бърдаров заби 21 точки, но ИББ не спря Галатарасай

  • 19 ное 2025 | 19:27
Отличен Денислав Бърдаров заби 21 точки, но ИББ не спря Галатарасай

Националът Денислав Бърдаров изигра пореден силен мач за своя турски клуб Истанбул Бююкшекир Беледийеспор.

ИББ отстъпи у дома от гранда Галатасарай с 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 20:25) в мач от 4-ия кръг на Ефелер Лига, който се игра пред 300 зрители.

Денислав Бърдаров заби 21 точки (1 ас, 1 блок, 61% ефективност в атака, 31% перфектно и 57% позитивно посрещане - +11).

Али Фазлъ добави още 17 точки.

Хили Ибрахим Юджел записа 12 точки.

Двукратният олимпийски шампион с Франция Жан Патри заби 20 точки (1 ас, 3 блока, 55% ефективност в атака - +7) за успеха на Галатасарай.

Канадецът Стивън Маар добави още 18 точки (4 блока).

