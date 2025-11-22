Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алонсо: Дори не можехме да мечтаем за седмото място

Алонсо: Дори не можехме да мечтаем за седмото място

  • 22 ное 2025 | 18:04
  • 144
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо завърши седми в квалификацията за Гран При на Лас Вегас и след сесията призна, че дори не е мечтал за този резултат.

„Преди началото на сесията дори не можехме да мечтаем за седмото място – заяви испанецът. – Получи се весела квалификацията. Мислех, че сесията ще се получи много дълга с поредица червени флагове, но всичко мина по график, а аз завърших седми, от което съм много доволен.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

„Тимът работи отлично, бяхме с правилните гуми  и се възползвахме максимално от условията. Дъждът и мократа писта ни помогнаха да получим повече от очакваното.“

Другият пилот на Астън Мартин Ланс Строл стигна до 12-ата позиция, въпреки че започна с присъствие в челото в първата част, когато пистата беше много по-мокра и валеше силен дъжд.

Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас
Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас

Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 15:27
  • 1592
  • 0
Шотландия е все по-близо до място в календара на WRC

Шотландия е все по-близо до място в календара на WRC

  • 22 ное 2025 | 14:19
  • 480
  • 0
Себастиен Ожие има сериозни притеснения преди финала на WRC сезона

Себастиен Ожие има сериозни притеснения преди финала на WRC сезона

  • 22 ное 2025 | 14:02
  • 372
  • 0
Трима от инженерите на Верстапен напускат Ред Бул

Трима от инженерите на Верстапен напускат Ред Бул

  • 22 ное 2025 | 13:59
  • 1052
  • 0
Оскар: Петото място на старта прави битката за титлата по-трудна

Оскар: Петото място на старта прави битката за титлата по-трудна

  • 22 ное 2025 | 13:10
  • 760
  • 0
Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун

Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун

  • 22 ное 2025 | 12:52
  • 1223
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

  • 22 ное 2025 | 18:05
  • 37112
  • 206
Лудогорец представя новия старши треньор

Лудогорец представя новия старши треньор

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 3234
  • 4
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 27643
  • 65
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 37451
  • 222
Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

  • 22 ное 2025 | 17:00
  • 5475
  • 21
Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

  • 22 ное 2025 | 17:15
  • 4719
  • 4