Алонсо: Дори не можехме да мечтаем за седмото място

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо завърши седми в квалификацията за Гран При на Лас Вегас и след сесията призна, че дори не е мечтал за този резултат.
„Преди началото на сесията дори не можехме да мечтаем за седмото място – заяви испанецът. – Получи се весела квалификацията. Мислех, че сесията ще се получи много дълга с поредица червени флагове, но всичко мина по график, а аз завърших седми, от което съм много доволен.
„Тимът работи отлично, бяхме с правилните гуми и се възползвахме максимално от условията. Дъждът и мократа писта ни помогнаха да получим повече от очакваното.“
Другият пилот на Астън Мартин Ланс Строл стигна до 12-ата позиция, въпреки че започна с присъствие в челото в първата част, когато пистата беше много по-мокра и валеше силен дъжд.
Снимки: Gettyimages