Йокич със забавно изказване: Нарушенията са мои приятели

Сръбската суперзвезда на Денвър Нъгетс Никола Йокич даде интересен отговор на въпрос за личните нарушения, които натрупа по време на мача с Хюстън Рокетс. Йокич бе във вихъра си при победата на “Златните буци” със 112:109 като гост срещу “Ракетите” в мач от редовния сезон на НБА. 30-годишният център изригна с 34 точки, 10 борби, 9 асистенции, 2 откраднати топки и 2 блока. Сърбинът завърши мача с 5 лични нарушения.

“Нарушенията са мои приятели, те са ми приятели. Ползваш ги, за да предотвратяваш лесни точки, това е част от играта. Направих добър мач, но най-важното е, че победихме”, сподели 30-годишният сърбин.

Йокич има по 29.5 точки, 13 борби и 11 асистенции средно на мач след 15 срещи на Нъгетс дотук през сезона в НБА. Денвър пък е с 12 победи и 3 загуби.

