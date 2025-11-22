Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йокич със забавно изказване: Нарушенията са мои приятели

Йокич със забавно изказване: Нарушенията са мои приятели

  • 22 ное 2025 | 17:39
  • 373
  • 0
Йокич със забавно изказване: Нарушенията са мои приятели

Сръбската суперзвезда на Денвър Нъгетс Никола Йокич даде интересен отговор на въпрос за личните нарушения, които натрупа по време на мача с Хюстън Рокетс. Йокич бе във вихъра си при победата на “Златните буци” със 112:109 като гост срещу “Ракетите” в мач от редовния сезон на НБА. 30-годишният център изригна с 34 точки, 10 борби, 9 асистенции, 2 откраднати топки и 2 блока. Сърбинът завърши мача с 5 лични нарушения.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

“Нарушенията са мои приятели, те са ми приятели. Ползваш ги, за да предотвратяваш лесни точки, това е част от играта. Направих добър мач, но най-важното е, че победихме”, сподели 30-годишният сърбин.

Йокич има по 29.5 точки, 13 борби и 11 асистенции средно на мач след 15 срещи на Нъгетс дотук през сезона в НБА. Денвър пък е с 12 победи и 3 загуби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

  • 22 ное 2025 | 14:58
  • 616
  • 0
Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

  • 22 ное 2025 | 14:42
  • 857
  • 0
Саша Обрадович: Твърде рано е да говорим за Финалната четворка

Саша Обрадович: Твърде рано е да говорим за Финалната четворка

  • 22 ное 2025 | 14:17
  • 434
  • 0
Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

  • 22 ное 2025 | 14:01
  • 439
  • 0
Торонто съсипа Вашингтон за шеста поредна победа в НБА

Торонто съсипа Вашингтон за шеста поредна победа в НБА

  • 22 ное 2025 | 10:10
  • 897
  • 0
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 3943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

  • 22 ное 2025 | 18:05
  • 36974
  • 206
Лудогорец представя новия старши треньор

Лудогорец представя новия старши треньор

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 3193
  • 4
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 27615
  • 65
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 37426
  • 222
Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

  • 22 ное 2025 | 17:00
  • 5464
  • 21
Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

  • 22 ное 2025 | 17:15
  • 4699
  • 4