За девета поредна година Серия "А" ще подкрепи кампания срещу насилието над жените

От Серия "А" обявиха, че 12-ият кръг от първенството ще бъде посветен на деветото поредно издание на кампанията “Червен картон за насилието”, която е насочена срещу агресията над жени в Италия. Поради тази причина във всички мачове от местния елит през този уикенд футболистите и съдиите ще имат петно от червена боя върху едната си буза.

Според цитирана от Серия "А" статистика 7 млн. жени в Италия, или приблизително една на всеки три, е била жертва на тормоз или насилие поне веднъж в своя живот. Само през миналата година 111 жени са били убити в Италия, като в 96 от тези случаи извършителите са били от семейството или техните половинки. През първите девет месеца на 2025 година жертвите са 73, като 60 от тях са били убити от свой близък човек.

“Серия "А" подновява своя ангажимент към подкрепата за дамските жертви на насилие, като отново застава до тях, за да се бори с всички форми на насилие и тормоз над жени. Червеното петно от боя по лицата на играчите и реферите не е само символ, но и свидетелство, за желанието на първенството да поддържа фокуса върху един неприемлив феномен в днешното общество”, заяви президентът на лигата Ецио Симонели.

Снимки: Imago